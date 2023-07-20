Дети играли рядом с мертвецом: тело мужчины нашли во дворе дома на Колыме

Мертвого мужчину нашли рядом с детской площадкой в поселке Ягодное Фото: Евгения ГУСЕВА

Жуткая новость облетела магаданские паблики 19 июля. Во дворе одного из домов, недалеко от детской площадки, нашли тело мужчины. Но этот факт оказался не самым шокирующим. Труп пролежал возле подъезда около четырех часов, пока его не увезли в морг.

РЯДОМ ГУЛЯЛИ ДЕТИ

Мужчину нашли мертвым в поселке Ягодное возле дома №12 на улице Транспортной. Тело лежало у самого подъезда, перегораживая жильцам вход в дом. Кроме того, рядом находилась площадка, где играли дети. Они бегали мимо трупа, который даже не был прикрыт простыней.

Двор, в котором нашли тело мужчины Фото: скриншот из приложения с картами

Как пишут в соцсетях, люди позвонили в полицию примерно в 17:00, но ее долго не было. Поэтому жильцы сообщили о трупе в службу «112», но там им ответили, что они не имеют отношения к таким вызовам.

- Когда пришли сотрудники полиции, жильцы снова попросили убрать тело и предложили помощь по перевозке его в морг, но в ответ услышали: «Пусть лежит». Тогда люди сами укрыли простыней мертвого мужчину, - говорится в сообщении из соцсетей.

По информации из пабликов, в 21:00 труп все еще оставался лежать у подъезда. Его увезли только примерно через час. Позже стало известно, что мужчину перед смертью видели пьяным.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В полиции опровергли сообщение о том, что на вызов долго никто не реагировал.

- Сотрудники ОМВД по Ягоднинскому району приехали через три минуты с момента вызова. Полицейские на месте происшествия действовали в рамках предоставленных полномочий, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия и передали информацию в следком. Уже скоро на адрес выехал криминалист.

- Мы получили сообщение об обнаружении мертвого мужчины в 18:30. Следователь-криминалист отправился на осмотр места происшествия в 18:50. Он составил протокол, после чего тело было передано в морг. По предварительной информации, мужчина злоупотреблял алкоголем, что могло стать причиной случившегося, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова.

В областном следкоме также уточнили, что никаких следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Но точная причина станет известна только после проведения медицинской экспертизы.

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