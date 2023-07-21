Одна цель на двоих: как юные братья-близнецы помогают жителям Колымы и бойцам на СВО

Братья отправляются на задания практически каждый день Фото: предоставлено «Народным фронтом» Магаданской области

Максим и Владислав Хохловы – 18-летние близнецы из Магадана. Свободное время они проводят не на тусовках или за компьютерными играми. Их призвание – помощь людям. Братья посвящают все свободное время работе в команде «Народного фронта», где парни каждый день тратят все силы, чтобы сделать жизнь земляков лучше.

Владислав и Максим учатся в техникуме на слесарей, решили пойти по стопам отца. Их мама работает воспитателем в детском саду. С детства парням привили незаменимые качества: внимательное отношение к людям и умение заботится о близких. Повзрослев, близнецы продолжают придерживаться этих взглядов. В «Народный фронт» они пришли, когда в регионе началась пандемия. С тех пор они каждый день трудятся на благо родного города, а также помогают с гуманитарной помощью в зону проведения СВО.

Раньше ребята были в команде волонтеров среди молодежи, а сейчас трудятся наравне со взрослыми Фото: предоставлено «Народным фронтом» Магаданской области

- С начала коронавируса у нас было очень много волонтеров, но с нами остались немногие. Кто помог один раз и ушел. А эти ребята остались с нами и до сих пор не отказываются ни от какой работы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Координатор Народного Фронта в Магаданской области Елена Зинченко.

Парни участвовали в многочисленных акциях, например «Чистый лес» и «Чистый город», и всегда приходят на помощь по первому зову. Когда в Магадане ввели режим ЧС из-за снегопадов, братья очищали значимые объекты города, трудились в поте лица, чтобы жители смогли пройти по улицам и были в безопасности.

На их лицах улыбки даже в лютый мороз Фото: предоставлено «Народным фронтом» Магаданской области

- У нас есть маломобильные люди, которым помощь нужна на постоянной основе. Они у нас закреплены за инвалидом по зрению Александрой Ивановной. Покупают ей продукты, сопровождают к врачам, в ЖКХ. Приходят к ней домой, чтобы просто посидеть и пообщаться, она им полностью доверяет, как и мы. Парни всегда на позитиве, нет такого, чтобы показали свой характер или плохое настроение.

На помощь людям братья приходят, как только оканчивается учебный день в техникуме. Там они, кстати, также демонстрируют огромные успехи. Оба – круглые отличники и получают именную стипендию от губернатора Колымы. Помимо прочих заслуги, сейчас братья неустанно заняты в помощи бойцам. Собирают гуманитарную помощь и посылки в зону проведения СВО. А ранее также всегда были на связи с мобилизованными. Общались с ними по телефонам и отправляли в штабы самое важное: медикаменты, одежду, продукты.

Парни не понимают, как можно просто пройти мимо, когда есть возможность помочь Фото: предоставлено «Народным фронтом» Магаданской области

Сейчас оба брата проходят летнюю практику от колледжа. Но им не терпится вернуться к своим товарищам в штаб «Народного фронта». Парни регулярно общаются со своим координатором и обещают, что скоро вновь вернутся и сразу же побегут на помощь людям. От своих единомышленников братья переняли жизненное кредо: «Быть, а не казаться». И этого девиза они намерены придерживаться и дальше.

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