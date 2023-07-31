Водитель испарился вместе с машиной: вскрылась жуткая правда о загадочном исчезновении жителя Колымы

Мужчина исчез вместе с машиной при загадочных обстоятельствах Фото: Михаил ФРОЛОВ

57-летний Александр возвращался ночью домой на своем УАЗ-450. Родные ждали его к утру, но ни к назначенному времени, ни позже в тот же день мужчина так и не объявился. Он перестал выходить на связь, поэтому обеспокоенные родственники заявили о пропаже в полицию. Около двух недель у правоохранителей не было никаких версий того, где может находиться мужчина, пока одна жуткая находка не раскрыла все обстоятельства его исчезновения.

ПОИСКИ «ВСЛЕПУЮ»

Родные пропавшего Александра обратились в полицию 17 июля. Мужчина должен был вернуться домой в поселок Бурхала Ягоднинского района утром, но время перевалило уже далеко за полдень, а его телефон постоянно отвечал на звонки сухой фразой: «Аппарат абонента недоступен». Это не было похоже на ответственного мужчину. Он всегда был на связи и отвечал на вызовы.

В полиции приняли заявление о пропаже человека и принялись за поиски. Для начала нужно было проверить маршрут, по которому ехал Александр. Возможно, у него сломалась машина и сел телефон. Это могло бы объяснить и опоздание, и невозможность связаться с ним.

Первичная проверка не дала никаких зацепок. Александр будто бы провалился сквозь землю, а вместе с ним и зеленая «таблетка» - личный автомобиль мужчины. Через три дня поисков правоохранители решили обратиться за помощью к общественности. Полиция опубликовала ориентировку на розыск пропавшего.

- Разыскивается мужчина, местонахождение которого неизвестно с 17 июля. Может передвигаться на автомобиле УАЗ темно-зеленого цвета. Среди особых примет - яркое родимое пятно на шее. Был одет в футболку голубого цвета, брюки расцветки «камуфляж», черную кепку, кроссовки зеленого цвета с белыми шнурками. На шее серебряный крестик на шнурке. При себе имел сотовый телефон «Самсунг» в чехле черного цвета, - говорилось в сообщении, опубликованном УМВД России по Магаданской области 20 июля.

Фото с ориентировки на поиск Александра Фото: УМВД России по Магаданской области

Полиция просила сообщить любую информацию о местонахождении Александра. Им удалось установить, что последний раз его видели возле дороги между Ягодным и Бурхалой около часа ночи. На этом след мужчины обрывался.

ЖУТКАЯ НАХОДКА

Через несколько дней после начала поисков у полиции появилась версия, которую предстояло проверить. Для этого им понадобилась помощь сотрудников МЧС. Спасатели направились исследовать реку Дербин. Она протекала вдоль дороги, проходящей по маршруту исчезнувшего мужчины.

- Запрос от полиции поступил 28 июля. Наши сотрудники выехали на место в тот же день. В пятницу найти ничего не удалось, а вот в субботу, 29 числа, тело погибшего мужчины нашли на берегу реки. Позже в воде обнаружили и его машину. Ее тоже вытащили в субботу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Дарышева, глава пресс-службы ГУ МЧС России по Магаданской области.

Тело пропавшего мужчины нашли сотрудники МЧС на второй день поисков Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Достать УАЗ из воды оказалось непростой задачей. Водолазы прикрепили к машине тросы, благодаря которым «таблетку» удалось вытащить на берег краном. Технику пришлось гнать с рудника неподалеку.

Водолазы прикрепили к машине тросы, чтобы достать ее из воды Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Поднятое со дна реки авто оказалось полностью смято. Страшно представить, какой силы был удар, чтобы машину так разворотило.

Поднятое со дна авто оказалось полностью смято Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как машина оказалась в реке, можно только догадываться. В областном следкоме прокомментировали ход расследования, но пока без подробностей.

- Сейчас проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти мужчины. Это может занять до 30 дней. Пока рано делать выводы о том, криминальная это смерть или несчастный случай, - сказала «КП» - Хабаровск» представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова.

По неофициальной версии, которую сейчас обсуждают в Сети, мужчина погиб при съезде с дороги в реку. Но пока это только догадки.

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