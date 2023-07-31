В бой отважно и без страха: имя Героя России Тимофея Матвеева из ЕАО прогремело на всю страну

Тимофей Матвеев мастерски маневрировал на танке и уничтожал технику врага на СВО Фото: телеграм-канал Марии Костюк

Имя простого парня из дальневосточной глубинки стало известно уже многим. Тимофей Матвеев - Герой России, свою главную звезду получил аккурат перед Новым годом из рук президента Владимира Путина. Награда нашла своего обладателя, подвиги Тимофея в зоне спецоперации действительно впечатляют, а его бесстрашие, отвага и смекалка - восхищают. Фотография механика-водителя танка из Еврейской автономной области с недавних пор появилась в музее ВДВ в Рязани. Теперь о Тимофее Матвееве узнает еще больше россиян.

Дальневосточник родом из села Столбовое Октябрьского района ЕАО. Парень вырос в простой работящей семье, мама работает на станции скорой помощи, папа - электромонтер. В семье детей воспитывали правильно, прививали ценности, сына учили быть мужчиной.

Его имя гремит на всю страну Фото: телеграм-канал Марии Костюк

Тимофей окончил школу в селе Екатерино-Никольское, затем уехал в Биробиджан, получил профессиональное образование. Затем ушел на СВО механиком-водителем танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

За время службы парень показал себя настоящим виртуозом. Он мастерски маневрировал на танке, уворачивался от снарядов, таранил и сбрасывал с пути технику противника и даже ремонтировался под пролетающие над головой пули.

Благодаря его мастерству было разбито несколько десятков машин противника, а в, казалось бы, самых отчаянных ситуациях он все же не терялся и выводил своих парней из-под огня.

Губернатор передал ему в зону СВО УАЗ Фото: телеграм-канал Марии Костюк

На его счету больше десятка уничтоженных огневых точек и тяжелой техники врага. Он работал там, за ленточкой, рискуя собственной жизнью, но никогда не отступал и шел только вперед, защищал своих. Он уворачивался на танке от ракет, подрывался на мине, экстренно ремонтировал гусеницу под свистящие над головой снаряды, но справлялся со всеми трудностями.

За его подвиги президент России Владимир Путин вручил парню награду «Герой России». Звезду он передал накануне нового 2023 года, а сам Тимофей стоял за спиной президента во время новогоднего обращения.

Через несколько дней после церемонии Тимофей отправился в Еврейскую автономную область повидаться с родными и земляками. На встречу пришло много народу, каждый смог пообщаться с героем.

А несколько дней назад имя Тимофея Матвеева снова прогремело на всю страну. Его фотография теперь висит на Стене Почета в музее истории ВДВ в Рязани. О появлении фото героя рассказала начальник управления фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами Мария Костюк.

- Тимофей Матвеев, Герой России, наш земляк, в котором за скромностью спрятана железная воля и несгибаемая целеустремленность ради служения Отечеству, ради жизни своей семьи. Им гордится наша малая родина, им гордятся войска ВДВ. Мы все им гордимся, - говорит Костюк.

Тимофей Матвеев по сей день продолжает служить Родине, защищает интересы страны в зоне проведения спецоперации, прикрывает своих пацанов и разбивает противника. Недавно во время одной из поездок по освобожденным территориям глава ЕАО Ростислав Гольдштейн передал Тимофею автомобиль - УАЗ «Патриот», чтобы боец продолжал выполнять боевые задачи.

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