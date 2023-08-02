Стоит ли опасаться стихийных бедствий? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВНИИ ГОЧС предупредил жителей четырех регионов об опасном явлении. Сибирь и Дальний Восток в августе ожидают подтопления, которые связаны с обильными осадками.

ПОДТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Циклон с грозами накроет почти всю территорию федеральных округов. Дожди ожидаются в Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Сахалинской областях.

- В Амурской области сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности. Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест, - говорится в сообщении ведомства.

Обстановка на Амуре продолжает быть спокойной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИКЛОН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 2 АВГУСТА 2023 ГОДА

Хабаровский край уже успел столкнуться с мощным ливнем, который прошел 1 августа. Пока в Хабаровске были сильные порывы ветра и дождь стеной, северные районы претерпели настоящее столкновение со стихией. В Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах прошли сильные дожди, а порывы ветра достигли 15-20 метров в секунду.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 3 АВГУСТА 2023 ГОДА

К счастью, серьезных разрушений непогода не принесла, но расслабляться рано. Дожди никуда не исчезнут в ближайшие дни.

- 3 августа в Хабаровске будет облачно с прояснениями. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от +16 до +18, а днем от +24 до +26 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В отличие от сухой погоды на остальной территории региона пройдут дожди. Южные, центральные и северные районы окажутся во власти циклона. Дожди, начиная от небольших осадков и заканчивая ливнями, пройдут по всей территории Хабаровского края, принеся с собой ощутимое похолодание.

Жителям Хабаровского края можно будет обойтись лишь зонтом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УРОВЕНЬ АМУРА 3 АВГУСТА 2023 ГОДА

Несмотря на циклон, пришедший в регион, подтопления населенных пунктов пока что не прогнозируется. На данный момент известно, что в ближайшие дни уровень Амура не повысится.

ТАЙФУН ХАНУН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Как только циклон отступит от региона, Хабаровский край столкнется с еще более грозным явлением - тайфуном «Ханун», который придет на территорию 10 августа. Уже к выходным 5 и 6 августа он пройдет над Южной Кореей, а затем пойдет дальше. Хабаровский край заденет его «хвост». Пока сам тайфун уйдет на север, фронтальная зона с осадками пройдет недалеко от Японского моря, основной удар придется на Приморский край.

- Примерно к 10-11 августа Амурской области, ЕАО и Хабаровскому краю стоит приготовиться к сильным осадкам. Может выпасть полумесячная или даже месячная норма осадков, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ОБСТАНОВКА НА 2 АВГУСТА 2023 ГОДА

Также ВНИИ ГОЧС предупредил о возникновении природных пожаров. С ними, вероятнее всего, столкнутся жители нескольких регионов страны, в том числе Якутии и Красноярского края. Причиной станут скорость ветра и малое количество осадков.

В это время в Хабаровском крае ситуацию с лесными пожарами удалось взять под контроль. Этому поспособствовал как раз пришедший в регион циклон, принесший проливные дожди.

- Ситуация с пожарами постепенно улучшается. Сейчас в Хабаровском крае возгорания действуют в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Мы продолжаем наращивать силы и средства в борьбе с действующими очагами, - сказал замминистра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Специалисты продолжают тушение. К работе привлекли 53 единицы техники и три воздушных судна. Угрозы населенным пунктам в регионе нет.

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