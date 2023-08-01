Осадки будут сильными, но непродолжительными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый день последнего месяца лета в Хабаровске начался не с жаркой знойной погоды, а с мощного ливня и аварий на дорогах. Осадки атаковали город ранним утром. Сильный дождь и порывистый ветер внезапно налетели на Хабаровск и не думают отступать.

Дождь в Хабаровске обрушился на несколько районов города Фото: Александра ШОПЕНКО

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ 1 АВГУСТА В ХАБАРОВСКЕ, КАК ЗАТОПИЛО ГОРОД

Осадки распределились по Хабаровску неравномерно. Если в центре слегка моросит, и небо затянуто тучами, то ближе к выездам вода стоит стеной. Как сообщают автомобилисты, дождь достиг такой силы, когда не видно впереди идущую машину, а лужи становятся опасными: одно неверное движение - и двигатель может залить. По городу уже находят оторванные номера, которые сбило потоками воды с асфальта.

Огородникам сегодня можно не беспокоиться об урожае. Обильные дожди прольют почву, а высокая влажность воздуха не позволит воде быстро испариться. Пешеходам же следует побеспокоиться о промокших ногах и одежде. Сегодня убирать дождевики и зонтики еще рано как минимум ближайшие несколько часов.

В грозу прятаться под деревьями небезопасно Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

УРАГАН И ЛИВЕНЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 1 АВГУСТА 2023 ГОДА: УСИЛЕНИЕ ВЕТРА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЧС

Если в Хабаровске гроза не нанесла серьезного ущерба, то на территории других районов края обстановка может стать опасной. В Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, Аяно-Майском и имени Подины Осипенко районах идут сильные дожди, а порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

- Возможны аварийные ситуации на электрических сетях, перехлест и обрывы проводов. Возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий и транспортных средств. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, - предупредили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дворы может подтопить Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

На месте дежурят бригады спасателей для помощи населению в случае необходимости. Жителей же призывают соблюдать осторожность, особенно во время передвижения по проезжим частям и при переходе дорог. Также жителей просят не выезжать на природу: в лес или к рекам. Это может быть небезопасно.

ВИДЕО ЛИВНЯ В ХАБАРОВСКЕ 1 АВГУСТА 2023

Несмотря на обильные осадки, погода в Хабаровске остается теплой. На улице +22 градуса, днем ожидается повышение до +30 градусов тепла. Южный ветер дует со скоростью 5-12 метров в секунду, а влажность воздуха составляет 92 процента.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ В ХАБАРОВСКЕ

Ливень в Хабаровске не продлится долго. Гроза с молниями продержится примерно до 14:00, и к вечеру в городе уже распогодится. Синоптики обещают облачную душную погоду и отсутствие осадков вплоть до 3 августа.

- 2 августа ожидается южный ветер 5-10 метров в секунду. Температуры ночью достигнут от +19 до +21 градуса, днем - от +27 до +29 градусов. Прогнозируется облачная погода без существенных осадков, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Радоваться, однако, рано. Дожди вновь вернутся в город уже 3 августа и продлятся до 5 августа. Похожая ситуация будет и у ближайших соседей: в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане также пройдут ливни.

Пешеходам следует быть внимательнее Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

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