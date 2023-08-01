Что произошло в Хабаровском крае к утру 1 августа: главные новости

Квартирант обезглавил хозяина жилья в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины со связанными руками. Оно лежало недалеко от дома, одна из квартир которого принадлежала погибшему. Как оказалось, жилье он сдавал другому мужчине, которого теперь подозревают в убийстве.

Семья из Хабаровска в буквальном смысле лишилась крыши над головой. Ночью в двухэтажном доме обрушился потолок, чудом не зацепив никого из жильцов. Теперь супруги не знают, как им быть, ведь все службы не признают свою ответственность.

Хабаровчанам рассказали о необычном явлении, которое они смогут наблюдать в августе, и даже не один, а два раза. Спутник Земли приблизится к планете на максимальное расстояние и будет полностью освещен в ночное время. Такое явление называют суперлунием.

Жителей региона предупредили об ожидаемом падении обломков ракеты-носителя после запуска космического аппарата «ЛУНА-ГЛОБ». Части объекта могут приземлиться в двух районах Хабаровского края. Специалисты уже рассчитали область падения.

Раскрыта тайна бесследного исчезновения мужчины, связь с которым оборвалась две недели назад. Поиски проходили по всему маршруту, который должен был проехать пропавший, но никаких зацепок полиции они не дали. Все прояснилось после жуткой находки на берегу реки.

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