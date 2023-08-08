Замахнулся ломом и получил пулю: конфликт между мужчинами закончился стрельбой в Магадане

Житель Магадана подстрелил мужчину во время ссоры Фото: Василий Вахрин

Полиция устанавливает детали вечерней потасовки в Магадане. Конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной. В какой-то момент выяснение отношений зашло слишком далеко: один из оппонентов схватился за лом, а другой спустил курок пистолета в попытке защититься.

Вечером 7 августа в Солнечном микрорайоне возле магазина «Градус» на Арманской улице стало «жарко». 30-летний Олег*, его 46-летняя сожительница Марина* и 45-летний Алексей* громко ссорились. Крики слышал чуть ли не весь район. Когда словесные аргументы кончились, Олег схватил лом и замахнулся на мужчину, но нанести удар не успел. Алексей выстрелил в нападающего, ранив его из травматического пистолета.

Местные жители, услышав звуки выстрела, вызвали полицию. К месту первыми приехали сотрудники ППС. Они дождались следственно-оперативную группу, а после увезли стрелка и женщину в отдел полиции для разбирательства.

Олега забрали в больницу. О состоянии раненого мужчины официальной информации пока нет. В Сети писали, что пуля попала ему в ребро, но это еще не подтверждено. Известно, что травматический пистолет принадлежит женщине. Как он оказался в руках стрелка, еще предстоит выяснить.

Новость о стрельбе, приукрашенная дополнительными деталями, моментально разлетелась по соцсетям. В городских пабликах писали, что один из мужчин ранил другого, а после угнал машину, но в полиции эту информацию опровергли.

- Выстрел действительно был, но без угона. Что произошло в процессе ссоры - пока неизвестно, сотрудники городского отдела полиции устанавливают обстоятельства, проводится проверка, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель пресс-службы УМВД России по Магаданской области Анна Болотина.

Жители района, где произошла стрельба, говорят, что для них такие случаи не в новинку. Магазин, возле которого случилась потасовка, между собой все называют «наливайкой». Поэтому здесь часто околачиваются любители горячительных напитков, которые любят выяснять отношения «под градусом».

*Все имена изменены

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