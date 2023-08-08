Приметил себе жертву: амурский тигр держал в страхе посетителей кафе в Хабаровском крае

Амурские тигры продолжают набеги на населенные пункты в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Амурские тигры продолжают набеги на населенные пункты в Хабаровском крае. Хищники выходят к людям в поисках еды. В основном звери убивают собак и утаскивают их в тайгу. Очередной жертвой тигра стал пес возле кафе.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ВИЗГ

Придорожная кафешка находится на въезде в поселок Сидима. В ночь с 1 на 2 августа (около 00:00 часов) здесь еще были посетители, которые мирно беседовали и потягивали чай. Внезапно до ушей сторожа и гостей дошел пронзительный визг собаки, которая сидела на заднем дворе.

Охранник кинулся на звук, посетители вслед. По словам очевидцев, они увидели мелькнувшего тигра, скрывшегося в тайге. На земле лежала его жертва - собака с прокушенной шеей. Вероятно, тигра спугнул шум и крик людей, поэтому он не стал утаскивать пса с собой. О случившемся очевидцы сообщили в охотнадзор.

- На следующий день в поселок выехала группа. Специалисты приняли меры, чтобы отпугнуть хищника, а также провели разъяснительную работу с местными жителями о том, как сберечь домашних животных, лишить тигра легкой добычи и тем самым отвадить его заходить в населенный пункт, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» начальник управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак.

КОНФЛИКТНЫЕ

За 2023 год амурские тигры убили десятки домашних собак и неизвестно, сколько жертв, среди бродячих животных. Хищники выходят к людям по нескольким причинам: голод и легкость добычи. В первом случае кормовую базу (кабанов) подкосила африканская чума свиней. Во втором тиграм не нужно часами выслеживать добычу и гоняться за ней.

Особенно конфликтных тигров изымают из дикой природы. В большинстве у них оказываются травмы, которые мешают им полноценно охотиться. Например, хищник из города Вяземский тоже кормился собаками. После отлова осмотр зверя показал, что у него травма лапы. Его отправили в центр реабилитации «Утес» под Хабаровском. Там тигру было тесно, из-за чего он обленился и потолстел. Его отправили в Приморье.

В «Утесе» остается тигрица, которая убивала псов в селе Арсеньево (Хабаровский край). 18 февраля она залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы нет никаких травм.

Свободу обрели две амурские тигрицы из Хабаровского края, которые также убивали собак в населенных пунктах.

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