Погода будет переменчивая Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Предстоящие выходные в Хабаровском крае будут неоднозначными. Погода то и дело будет меняться, тем самым испытывая жителей региона на прочность. Высокая температура в сочетании с дождем только усилят ощущение духоты и переизбытка влаги в воздухе. Рассказываем, какой прогноз погоды на 19-20 августа в Хабаровском крае дали синоптики.

- Завтра, 19 августа, в Хабаровском крае будет более неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди и ливни на территории региона. В воскресенье, 20 августа, на большей части края без существенных осадков. Кратковременные дожди с ливнями останутся только в северных районах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Преобладать будет ветер юго-западного направления с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура будет держаться достаточно высоко - 16-22 градуса ночью (на севере 13-20 градусов) и 25-30 градусов днем. Большой плюс и дожди вкупе принесут в регион новую волну духоты.

- В Хабаровске 19 августа днем пройдет кратковременный дождь, а в воскресенье - без существенных осадков. Ветер будет дуть в юго-западном направлении до 7-12 метров в секунду. В субботу, конечно, будет чуть прохладнее за счет того, что будет идти дождь. Ночью температуры продержатся в пределах 18-20 градусов, а днем - 26-28 градусов. В воскресенье ожидается более ясная погода и дневные температуры до +30 градусов, - добавила синоптик.

Кроме того, в регионе продолжает расти уровень воды в реке Амур и ее притоках. За последние сутки Амур у Хабаровска вырос на пять сантиметров и составил 367 сантиметров. По информации гидрологов, в течение ближайших двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

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