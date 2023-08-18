Что произошло в Хабаровском крае к утру 18 августа

Новые правила выгула домашних собак рассмотрят в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае обсуждают нововведения в закон о домашних животных. На рассмотрение вынесли несколько предложений. Если их примут, то выгуливать собак можно будет после достижения определенного возраста, а за нарушение некоторых правил владельцев начнут штрафовать.

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