Все свое - в намордники и пакеты: новые правила выгула домашних собак ожидают Хабаровский край

Владельцам собак придется быть внимательнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске прошло финальное обсуждение предложений в законопроект, посвященный регулированию отношений с домашними животными. В сентябре они поступят в Законодательную думу Хабаровского края для рассмотрения. Их обсуждали как профессиональные кинологи и специалисты управления ветеринарии, так и зоозащитники и общественники. Какие запреты могут ввести – в материале «КП» - Хабаровск».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одним из главных пунктов законопроекта может стать запрет самовыгула. Об этой проблеме не раз говорили как владельцы собак, так и обычные жители. Отпущенное животное без присмотра хозяев может быть крайне опасно. Кроме того, нередки случаи, когда гулявший самостоятельно пес натыкается на «клады» догхантеров. Запрет позволит обезопасить и людей, и животных. Наказание за самовыгул – штраф. За первый случай владельцу могут сделать предупреждение, а далее наказание в виде штрафа от трех тысяч рублей.

- Что касается выгула собак, то обязательным будет наличие поводка, а в местах массового скопления людей обязательным станет намордник, надетый на собаку. Как мы сейчас предполагаем, в остальных ситуациях намордник у владельцев собак должен быть с собой, на случай предотвращения конфликтов, - рассказала «КП» - Хабаровск» депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница Наталья Коваленко.

Декоративные породы не рассматривали, но мелкие породы, такие как таксы, тоже попадут под обязательное ношение намордников во время прогулок в людных местах.

Обсуждали и вопрос прикармливания домашних животных на общедомовых территориях. Но так как был утвержден запрет на самовыгул, а кормят чужих животных обычно во время их самостоятельных прогулок, это пункт отпал.

Обязательным может стать и сбор фекалий за домашними животными. И это предложение наверняка обрадует жителей региона, у которых нет собак. В целом, выгул планируют разрешать в строго отведенных местах. К слову, пока в парках можно будет погулять со своим питомцем, естественно, соблюдая вышеперечисленные правила.

- Будет запрещен выгул собак больших пород (от 60 сантиметров) детьми до 14 лет и людьми, находящимися в нетрезвом состоянии (в алкогольном или наркотическом опьянении), - добавила депутат.

Это предложение пока принято в таком виде, но комиссия уже рассуждала на тему того, что, не все собаки от 60 сантиметров могут представлять опасность, так же, как и собаки меньшего размера не все спокойные (например, стаффордширский терьер).

КОГДА ЖДАТЬ ЗАКОН?

Ориентировочно законопроект планируют подготовить к сентябрьской сессии Законодательной думы Хабаровского края. Произойдет это примерно в конце месяца. Там пройдет обсуждение всех собранных предложений.

- Возможно, все перенесется на октябрь, так как за время обсуждения предложений в федеральное законодательство были приняты поправки. Мы надеемся, что прокуратура вскоре рассмотрит их, в принципе, уже дано положительное заключение. Пока планируем принять законопроект в сентябре, в крайне случае – в октябре.

Напомним, в августе в Магаданской области стая собак загрызла мужчину. Он провел два дня в больнице в тяжелом состоянии, после чего умер от травматического шока.

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