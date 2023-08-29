Не смог отпустить любовь: житель Колымы убил соперника, покорившего сердце его бывшей жены

Мужчина убил ухажера бывшей жены на Колыме Фото: Иван ВИСЛОВ

На Колыме будут судить 29-летнего жителя поселка Синегорье, который хладнокровно убил своего знакомого. На такой поступок мужчину подтолкнула ревность. Он долгое время не мог смириться с разводом, а когда узнал про нового ухажера любимой, решил покончить с ним раз и навсегда.

«ПРИХОДИ, ПОГОВОРИМ»

31-летний Виталий* и 29-летний Игорь*давно были знакомы. Мужчины не были закадычными друзьями, но хорошо общались. У Игоря была жена, с которой он давно развелся. После расставания он продолжал испытывать к ней чувства.

Спустя время мужчина узнал, что его возлюбленная сошлась с Виталием. Он пытался смириться с этой новостью, но чувство ревности росло с каждым днем. Напряженность в отношениях с товарищем ощущал и Виталий. Он решил переговорить с Игорем, чтобы раз и навсегда решить проблему.

26 августа Виталий позвонил знакомому и предложил встретиться. Игорь согласился. Уже тогда он знал, чем закончится разговор. Собираясь на встречу, мужчина прихватил с собой нож. Товарищи пришли к назначенному времени в установленное место. Они решили отойти в укромный угол, чтобы скрыться от посторонних глаз. Мужчины зашли за дом № 35 на Когодовского, после чего Игорь достал нож и воткнул его в грудь Виталию.

ЯВИЛСЯ С ПОВИННОЙ

Игорь посчитал, что зарезал знакомого. Сразу после нападения он отправился в полицейский участок, чтобы рассказать о произошедшем. В это время Виталий был все еще жив и даже попытался самостоятельно добраться в больницу.

- Раненый мужчина сел за руль своей машины, но по дороге ему стало плохо, и он не смог ехать дальше. На место прибыла скорая и забрала его в больницу. Но врачи не смогли спасти пациента, мужчина скончался от потери крови, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет по Магаданской области завел уголовное дело по статье «Убийство». 29-летнеий подозреваемый был задержан, и уже через пару дней ему предъявили обвинение.

- Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

Сейчас мужчина ожидает решения в изоляторе временного содержания. Правоохранители продолжают расследование и собирают доказательства его вины. За убийство мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.

*Все имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Толпа смотрела, как он истекает кровью: ударившего девушку мужчину жестоко избили в Комсомольске

Пять человек пострадали во время драки у ночного бара в Комсомольске (подробнее)

Издевался над беззащитной старушкой: житель Комсомольска убил свою бабушку и избил девушку, которую любил и добивался

Парень из Комсомольска осудят за убийство бабушки, побои девушки и грабеж (подробнее)

Вернулась из отпуска с «сюрпризом»: опасное заболевание заподозрили у жительницы Хабаровска, прилетевшей из Турции

У приехавшей из Турции жительницы Хабаровска заподозрили корь (подробнее)