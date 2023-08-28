Толпа смотрела, как он истекает кровью: ударившего девушку мужчину жестоко избили в Комсомольске

Мужчина пострадал во время драки в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечеринка в одном из комсомольских баров закончилась жестокой разборкой на парковке возле заведения. Очевидцы заметили, как мужчина ударил девушку, и решили вступиться за нее. В итоге драка закончилась нокаутом для обидчика. Его всего в крови увезли на скорой в городскую больницу. Как оказалось, мужчина ничего не помнит о произошедшем, а девушка, которая общалась с полицией, сообщила недостоверные данные о себе. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что произошло и куда делась свидетельница.

ЛЕЖАЛ НА ПАРКОВКЕ

27 августа около шести утра посетители бара «Инлайф» начали расходиться по домам после шумной ночи. Выйдя на улицу, они увидели лежащего на парковке мужчину. Его лицо, руки и одежда были перепачканы кровью. Человек лежал неподвижно, а вокруг него скапливалось все больше народу. Кто-то из толпы вызвал скорую.

Когда врачи приехали, они аккуратно переложили мужчину на носилки и погрузили в машину. Вместе с ним они забрали в больницу девушку. Было еще трое пострадавших, но они отказались от медицинской помощи.

ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ

Как оказалось, конфликт возле бара спровоцировал сам пострадавший. Другие посетители увидели, как он ударил девушку, и решили вмешаться. Между четырьмя мужчинами завязалась драка. Так как силы были неравны, противостоять защитникам обидчик не смог.

- Всего пострадали пять человек. Двое из них - жители Краснодара, которые приехали в Комсомольск к знакомым в гости. Именно они первыми вступились за девушку. Тяжелые травмы оказались только у мужчины, которого увезли на скорой. Женщина тоже получила травму, ей наложили несколько швов. У остальных участников конфликта легкие повреждения, - рассказала «КП» - Хабаровск» врио старшего специалиста группы по связям со СМИ УМВД России по Комсомольску Гульнара Ушакова.

КТО ОНА?

27 августа пострадавшая девушка до ухода из больницы успела пообщаться с полицией. Она рассказала правоохранителям, что произошло, назвала адрес и номер телефона для связи, а после уехала. Позже участковый приехал по указанному адресу, чтобы еще раз обсудить детали случившегося, но там свидетельницы не оказалось. Он попытался ей дозвониться, но владелец номера сказал, что впервые слышит имя женщины.

- Указанные ею данные оказались недостоверными. Другие участники драки отказались писать заявление в полицию. Поэтому заводить уголовное дело никто не будет. Даже если женщина найдется и напишет заявление на напавшего мужчину, то его передадут в мировой суд. Разбираться будут на гражданском уровне, - добавила Гульнара Ушакова.

«НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ»

Что касается самого задиры, то полиция установила его личность. Поначалу в Сети писали, что пострадавший якобы является хозяином бара, но в полиции эту информацию опровергли.

- Он вообще не имеет никакого отношения ни к руководству, ни к персоналу заведения. Обычный местный житель, - уточнили «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Комсомольску.

Сейчас комсомольчанин лежит в городской больнице, его жизни ничего не угрожает. Он тоже не планирует писать заявление в полицию, так как не помнит, что произошло.

- Несмотря на то, что мужчина единственный, кто так сильно пострадал, он не планирует обращаться в полицию. По его словам, он приехал в бар 26 августа около 11 вечера, выпил там пару коктейлей, и после этого у него случился провал в памяти. Очнулся он уже в восемь утра на больничной койке под капельницей, - сказала Гульнара Ушакова.

Мужчина не исключает того, что он сам виноват в случившемся и, возможно, обидел кого-то. Теперь полиции предстоит выяснить, как обстояли дела на самом деле, куда делась девушка и почему она назвала чужой адрес и номер телефона.

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