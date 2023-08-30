Травила ребенка дымом и снимала на камеру: женщина из Комсомольска заставляла маленького сына дышать паром от вейпа

Женщина травит ребенка вейпом, снимая сторис для соцсетей Фото: Оксана ЗУЙКО

В одной из популярных соцсетей разошлось видео, где молодая мать из Комсомольска курит вейп, пуская пар прямо в лицо своему семимесячному сыну. Судя по кадрам, это забавляет женщину. Она улыбается на камеру, пока ее ребенок вдыхает «отраву» и кашляет.

Видео с издевательством над маленьким мальчиком автор выложила во «ВКонтакте». Ролик моментально привлек внимание пользователей. Многие возмутились таким поступком и начали упрекать молодую мать.

На кадрах видно, как женщина затягивается паром, пока ее ребенок мило улыбается, смотря в глаза матери. Потом она намеренно выдыхает весь пар в лицо малышу. Он начинает кашлять, а комсомольчанка на это просто улыбнулась и остановила запись видео.

Ролик разошелся по Сети благодаря неравнодушным людям. Страничка самого автора закрыта, просматривать ее могут только подписчики. Неизвестно, если ли там другие подобные видео. Возможно, это не первый раз, когда мать издевается над ребенком.

В УМВД по Комсомольску «КП» - Хабаровск» рассказали, чем такое поведение может обернуться для молодой матери.

- Как минимум, это может быть статья за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Информация уже передана инспектору ПДН для дальнейшей проверки, - уточнила врио старшего специалиста группы по связям со СМИ УМВД России по Комсомольску Гульнара Ушакова.

Поступок молодой матери вызвал опасение и у врачей. Для малыша может быть достаточно одного вдоха «ядовитого» дыма, чтобы развились серьезные последствия.

- У ребенка может случится аллергическая реакция, бронхоспазмы. А при регулярном вдыхании пара возможно формирование зависимости. Не исключено развитие болезней, связанных с поражением тканей легких. В жидкости для вейпа содержится глицерин и пропиленгликоль, которые оседают на легких и меняют их структуру. В свою очередь это приводит к ухудшению функции дыхания, - рассказал «КП» - Хабаровск» нарколог Игорь Крюковский.

По словам врача, пассивное курение также может стать причиной задержки развития ребенка, угнетать его умственные и физические функции. Специалист считает, что такое поведение со стороны матери недопустимо. Своим поступком она подвергает здоровье малыша большой опасности.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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