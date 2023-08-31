Мужчина получил смертельную травму на ТЭЦ Фото: администрация Советско-Гаванского района

30 августа на ТЭЦ в Советской Гавани произошла трагедия. Работник получил травму головы, которая оказалась смертельной. На предприятии создали комиссию, которая будет расследовать несчастный случай.

ЧП случилось в среду днем. Со слов очевидцев, на предприятии произошло обрушение металлической конструкции. Тяжелые балки упали прямо на работника ТЭЦ. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По неподтвержденной информации, погибший - 23-летний житель поселка Майский.

- Вызов в отделение скорой помощи Совгаванской районной больницы поступил в 13:43. Бригада выехала через три минуты. К прибытию медиков мужчина был уже мертв, - уточнили в минздраве Хабаровского края.

Новость о случившемся на ТЭЦ сначала просочилась в городские телеграм-каналы благодаря подписчикам. До этого не было официальных заявлений ни от представителей предприятия, ни от городских властей. Только 31 августа администрация района прокомментировала произошедшее.

- Для расследования несчастного случая, в результате которого погиб работник предприятия, создана комиссия в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Обстоятельства, причины произошедшего и лица, виновные в случившемся, будут установлены в ходе работы в сроки, установленные нормативно-правовыми документами. Коллективом ТЭЦ в городе Советская Гавань будет оказана поддержка и помощь семье погибшего, - рассказали в администрации Советско-Гаванского района.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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