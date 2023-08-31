Из-за подделки погибли восемь человек: бизнесмена осудят за жуткое смертельное ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае

Авария унесла жизни восьмерых человек, трое получили тяжелые травмы Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае под суд отдали еще одного фигуранта дела о страшном ДТП с погибшими людьми. 16 декабря 2022 года автобус вез вахтовиков на работу. По пути машина вылетела с дороги и рухнула в кювет. Авария унесла жизни восьмерых человек, трое получили тяжелые травмы.

НЕ ДОЕХАЛИ ДО РАБОТЫ

Автобус Golden Dragon ехал из Хабаровска на месторождение Малмыж. Внутри находились 29 сотрудников ООО «Амур Минералс» и водитель. Около 6:30 часов утра на 178 километре трассы А-376 что-то пошло не так. Водитель автобуса потерял управление, машина улетела в кювет и перевернулась. На месте погибли семеро человек, еще один скончался в больнице. Минимум 23 вахтовика получили различные травмы, трое из них - тяжелые.

Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшую больницу в селе Троицкое. Оттуда пострадавших с самыми серьезными травмами эвакуировали на вертолетах в Хабаровск. У людей были сотрясения головного мозга, переломы, ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы, пневмоторакс и другие повреждения. Врачи смогли спасти пострадавших.

Первоначальная версия говорила о том, что автобус занесло на скользкой дороге. Но показания водителя и исследование документов перевозчика пролили свет на произошедшее.

НА САМОМ ДЕЛЕ

«Амур Минералс» заключил договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку своих сотрудников. Этот бизнесмен зафрахтовал автобус у другого коммерсанта. Последний обязался предоставить машину с водителем для того, чтобы отвезти вахтовиков из Хабаровска на Малмыж.

- Предприниматель […] допустил к управлению автобусом водителя с нарушением режима его рабочего времени и времени отдыха, условий труда. Не обеспечил прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра и выдал ему путевой лист с подложными сведениями о прохождении им медицинского осмотра, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Перевозчик поставил на путевой лист печать, тем самым подтвердив, что водитель якобы бодр, достаточно отдохнул и может садиться за руль. На самом деле шофер был утомлен и в момент ДТП, по версии следствия, превысил скорость и потерял концентрацию. Почему водитель сам сел за руль не отдохнувшим - пока вопрос.

ОФИЦИАЛЬНО

Бизнесмен попал под уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Подделка официального документа». Свою вину он полностью не признает и говорит, что да, путевые листы заполняли сами, но контролировать отдых водителя дома он не мог.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Бизнесмену грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении водителя рассматривается в суде.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Не добрались до работы: полная хронология ДТП с автобусом вахтовиков, унесшее жизни восьмерых человек

Полиция завела уголовное по факту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря (подробнее)

Обнародован список погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря

Авария унесли жизни восьмерых человек (подробнее)

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск 16 декабря

Семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей (подробнее)