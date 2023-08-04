Восемь человек не доехали до работы: суд поставит точку в деле о громком смертельном ДТП с автобусом вахтовиков

16 декабря 2022 года автобус, полный вахтовиков, по пути на работу вылетел с дороги Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Следствие по делу о трагичной аварии на трассе Хабаровск-Комсомольск завершено. 16 декабря 2022 года автобус, полный вахтовиков, по пути на работу вылетел с дороги. Погибли восемь человек, как минимум 23 мужчины получили различные травмы, трое из них - тяжелые.

СТРАШНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Автобус Golden Dragon вез 29 сотрудников ООО «Амур Минералс» из Хабаровска на месторождение Малмыж. Около 6:30 утра на 178 километре трассы машина вылетела в кювет и упала на бок. На месте погибли семеро человек, остальных с травмами разной степени тяжести эвакуировали в ближайшую больницу села Троицкое. Здесь скончался еще один вахтовик.

Окончательный вывод следователей - фатальное превышение скорости. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Пациентов с самыми серьезными повреждениями перевезли в Хабаровск. У пострадавших диагностировали, тупые травмы грудной клетки, сотрясения головного мозга, пневмоторакс, закрытые черепно-мозговые травмы. Врачи боролись за жизни мужчин и смогли вылечить их.

Семьям погибших пообещали выплатить по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства региона. Пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Менеджмент «Амур Минералс» также распорядился выделить от 1 до 1,8 миллиона рублей семьям погибших, от 800 до 300 тысяч рублей - тем, кто получил травмы.

ВЕРСИИ

Водитель автобуса попал под уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения…». Первоначальная информация говорила о том, что автобус занесло на скользкой дороге. Затем следователи отрабатывали версию того, что водитель уснул, ведь 46-летний мужчина вышел в рейс утомленным.

- В ходе расследования получен достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность мужчины к совершению инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Окончательный вывод следователей - фатальное превышение скорости. По их данным, водитель ехал слишком быстро и на роковом участке потерял контроль над автобусом. На скользкой дороге машину занесло, и она съехала в кювет. Свою вину водитель отрицать не стал.

Водитель не стал отрицать свою вину Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Заместитель прокурора края Олег Андросенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать Нанайский районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

ВТОРОЕ ДЕЛО

Автобус принадлежал ИП Решовский. Предприниматель работал с «Амур Минералс» по договору подряда - перевозил сотрудников по маршрутам. По данным следствия, водитель не проходил обязательный медицинский предрейсовый осмотр. Изъятые документы имеют признаки фальсификации. Бизнесмен попал под уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Водителю грозит до семьи лет колонии, предпринимателю - до десяти лет лишения свободы.

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