«Амур Минералс» выплатит 20 миллионов рублей семьям вахтовиков, погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Заказной автобус вез 29 вахтовиков на месторождение Малмыж. Фото: краевое управление ГИБДД

Семьи погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря получат выплаты от компании-работодателя. Напомним, что авария с 29 сотрудниками ООО «Амур Минералс» случилась на 178 километре дороги рано утром. Восемь человек погибли, 22 (включая водителя) - получили травмы.

ДТП случилось в 6:30 утра: заказной автобус вез 29 вахтовиков на месторождение Малмыж. Предварительно, во время поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Вахтовиков эвакуировали в больницу, затем 19 пострадавших перевезли на вертолетах в Хабаровск.

По данным на 19 декабря, в больницах на лечении остаются 11 человек. Еще 11 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

- Компания берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Кроме того, принято решение о выплате единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим сотрудникам компании, - сообщил Александр Батаев, генеральный директор ООО «Амур Минералс».

Семьи погибших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря получат единовременную выплату от 1 до 1,8 миллиона рублей в зависимости от количества несовершеннолетних детей в семье. Еще по 1 миллиону рублей семьи получат от страховой компании.

Пострадавшим с тяжелыми травмами выплатят по 800 тысяч рублей, средней степени тяжести - по 600 тысяч рублей. Сотрудники, находящиеся на амбулаторном лечении, получат по 300 тысяч рублей. На период временной нетрудоспособности всем пострадавшим оформлены больничные листы.

- После выписки из больницы все пострадавшие смогут пройти реабилитацию в российских санаториях за счет работодателя. Рабочие места за всеми пострадавшими будут сохранены, - добавили в пресс-службе компании.

В общей сложности на выплаты семьям погибших и пострадавшим работникам компания направит 20 миллионов рублей. Также родственники тех, кто не выжил в ДТП, получат по 1 миллиону рублей от правительства региона. Семьям пострадавших заплатят по 500 тысяч рублей.

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