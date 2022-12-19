Водитель уснул: следователи выдвинули еще одну шокирующую версию смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Авария случилась в 6:30 утра недалеко от села Троицкого Фото: Прокуратура Хабаровского края

Продолжают выяснять причины смертельного ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, что 29 работников рано утром ехали на месторождение Малмыж. В пути автобус опрокинулся в кювет.

ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

Авария случилась в 6:30 утра недалеко от села Троицкого. Заказной автобус Golden Dragon вез сотрудников ООО «Амур Минералс». Машина опрокинулась в кювет и перевернулась. На месте погибли семеро человек, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в больницу Троицкого. Здесь от полученных травм скончался еще один человек. 19 пострадавших на вертолетах перевезли в Хабаровск. По данным на 19 декабря, в больницах остаются 11 человек.

В первую краевую доставили троих пациентов в состоянии средней степени тяжести. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, тупые травмы грудной клетки, у некоторых - сотрясение головного мозга. Один человек доставлен с пневмотораксом, его планируют перевести из реанимации в торакальное отделение.

Краевая клиническая больница имени Владимирцева приняла 16 пострадавших. Госпитализировали восемь человек, остальных отправили на амбулаторное лечение. Среди тех, кого положили в больницу, четверо пострадавших в тяжелом состоянии поступили в реанимацию, еще столько же - в другие отделения.

ПРИЧИНЫ ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК - КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

Автобус принадлежит ИП Решовский. Бизнесмен по договору подряда с «Амур Минералс» оказывал услуги по перевозке сотрудников. Первоначальная версия - водитель не справился с управлением во время поворота, и автобус занесло на скользкой дороге. Сейчас следователи отрабатывают еще одну: шофер уснул за рулем.

Тем более вскрылись некоторые факты. Так, по данным краевого управления СКР, водитель не проходил обязательный медицинский предрейсовый осмотр, изъятая документация имеет признаки фальсификации. Предпринимателя арестовали и отправили в СИЗО.

- Окончательная правовая оценка действий причастных к совершению преступления лиц будет дана по результатам расследования. Проводится комплекс следственно-процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации из резервного фонда правительства Хабаровского края, а также от компании «Амур Минералс». По факту ДТП заведено несколько уголовных дел, проводятся следственные действия.

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