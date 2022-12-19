22 человека получили травмы различной степени тяжести, восемь вахтовиков скончались Фото: Прокуратура Хабаровского края

В больницах остаются 11 человек, пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск 16 декабря. Напомним, что смертельная авария случилась рано утром в районе села Троицкое. ДТП унесло жизни восьми человек.

Автобус вез 29 вахтовиков на месторождение Малмыж. На 178 километре трассы Хабаровск - Комсомольск водитель потерял управление, и машина вылетела в кювет. 22 человека получили травмы различной степени тяжести, восемь вахтовиков скончались - один из них умер в больнице.

Пострадавших перевезли на вертолетах в Хабаровск. По данным на 19 декабря, в первой краевой больнице находятся три пациента. Одного пострадавшего, который был в реанимации с пневмотораксом, сегодня врачи планируют перевести в торакальное отделение. Еще два пациента в этом отделении находятся в состоянии средней степени тяжести.

- В ККБ имени Владимирцева восемь человек. Четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще четверо проходят лечение в травматологическом и нейрохирургическом отделениях, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

С пострадавшими будут работать психологи краевой психиатрической больницы и центры медицины катастроф. В ближайшее время пациентам привезут личные вещи (белье, одежду).

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