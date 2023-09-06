На пост градоначальника претендуют семеро человек Фото: Александра ШОПЕНКО

Выборы мэра Хабаровска 2023 пройдут через несколько дней. Все кандидаты зарегистрированы, агитационные кампании развернуты. На пост градоначальника претендуют семеро человек. Кто они, и что о них известно - расскажем в нашем материале.

КАНДИДАТЫ В МЭРЫ ХАБАРОВСКА 2023

Изначально на выборах мэра Хабаровска в 2023 году планировали участвовать 13 человек. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на пост предстояло собрать 2149 действительных и достоверных подписей избирателей. Шестеро человек не смогли собрать нужное количество «автографов» и выбыли из предвыборной гонки. Кто-то не явился в избирком в установленные сроки и также покинул борьбу за кресло мэра Хабаровска.

В выборах мэра Хабаровска 2023 будут участвовать семеро кандидатов: Сергей Кравчук («Единая Россия»), Виктор Ротарь («Родина»), Абдухамид Саидов (самовыдвиженец), Михаил Сидоров («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Николай Сингур («Партия пенсионеров»), Вениамин Стельмах («Новые люди»), Александр Чупров (КПРФ). Расскажем о каждом поподробнее.

СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ МЭРА ХАБАРОВСКА 2023

Сергей Кравчук

Кандидат родился в 1960 году. Занимает должность мэра Хабаровска с 2018 года. Свою карьеру он начинал в 1977-м с ученика токаря Топкинского механического завода «Сибтензоприбор». Затем была служба в армии и переезд из Кемеровской области в Хабаровск.

Здесь Сергей Кравчук работал в сфере ЖКХ в Индустриальном и Железнодорожном районах города. В разные годы трудился председателем комитетов по управлению этими районами. В 2017-м был назначен на пост вице-мэра, первого заместителя градоначальника по экономическим вопросам. На этой должности пробыл около года.

Сергей Кравчук Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В предвыборной декларации о доходах Сергея Кравчука говорится, что за 2022 год он заработал чуть больше 5,1 миллиона рублей. Среди имущества участок в 2000 «квадратов», дом площадью 203,8 квадратного метра и 103-метровое нежилое здание.

В собственности кандидата три транспортных средства. Это лодка Suzumar MX 320/0, машина Toyota Land Cruiser Prado (2018 года выпуска) и прицеп «Восток» (1991 года).

На личных пяти банковских счетах Сергея Кравчука находится почти 636 тысяч рублей.

Виктор Ротарь

Кандидат в мэры Хабаровска 2023 родился в 1975 году, переехал в Хабаровский край из Воркуты. В 22 года получил диплом экономиста. С 2012 по 2017-й работал системным администратором ООО «Строительная компания «Статус». С 2017 года Виктор Ротарь временно не работает.

Виктор Ротарь Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В декларации о доходах кандидат в мэры Хабаровска 2023 указал нулевой заработок за 2022 год. Сбережений у него тоже нет. Но избирком нашел несоответствия с декларацией. Проверка показала, что у Виктора Ротаря есть девять счетов в банках, на которых лежит чуть меньше 8,5 тысячи рублей.

Сведений об имуществе кандидата нет.

Абдухамид Саидов

Кандидат в мэры Хабаровска 2023 родился в Узбекистане в 1973 году. С 2007-го занимается бизнесом, каким именно - в информации избиркома не указано. Согласно данным открытых источников, основной вид деятельности ИП Саидов Абдухамид Едгорович - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.

В предвыборной декларации Абдухамида Саидова значится нулевой доход за 2022 год. Недвижимости в России у него нет. В собственности кандидата три машины: «легковушка» Toyota Corolla (1998 года), грузовик Toyota Duna (1992 года) и легковое авто Toyota HE ACE (1997 года). На четырех счетах кандидата хранится почти 907,5 тысячи рублей.

Абдухамид Саидов Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Проверка избиркома нашла несоответствия в предоставленных данных кандидатом в мэры Хабаровска 2023 и реальностью. Выяснилось, что у Абдухамида Саидова есть еще одна машина - «легковушка» Nissan Vanette (2003 года). Также, по данным избиркома, «не подтверждено наличие трех из четырех счетов и соответствующих остатков на счетах». Кандидат на момент публикации не указал, что владеет 100 процентами акций ООО «Стройхаб».

КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ МЭРА ХАБАРОВСКА 2023

Михаил Сидоров

Родился в 1976 году. С 2021-го работает помощником сенатора от Хабаровского края Сергея Безденежных. Карьеру кандидат в мэры Хабаровска 2023 начинал в 1994 году со службы в правоохранительных органах, которой отдал 22 года.

В 2016-м стал исполняющим обязанности генерального директора, а затем и генеральным директором АО «Хабаровская краевая типография». В 2019 году занял пост председателя городской думы Хабаровска. На этой должности пробыл до 2021-го.

Михаил Сидоров Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Согласно перевыборной декларации, в 2022 году Михаил Сидоров заработал чуть больше 1,5 миллиона рублей. В собственности кандидата в мэры Хабаровска 2023 года 32-метровый и 19-метровый гаражи. Также у него есть два авто: Lexus LX 570 (2008 года) и грузовик Hino Bailey Ranger (1994 года).

Остаток на пяти банковских счетах кандидата - чуть больше 72,4 тысячи рублей.

Николай Сингур

О кандидате в мэры Хабаровска 2023 известно немного: родился в 1950 году в Хабаровске. В 22 окончил Хабаровский государственный институт физической культуры и получил диплом преподавателя по физкультуре и спорту. С 2006 года ушел на пенсию.

В декларации указано, что за 2022 год Николай Сингур заработал 407,1 тысячи рублей. В его собственности находится 924-метровй участок и квартира площадью 69,3 «квадрата».

Николай Сингур Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Также у кандидата в мэры Хабаровска 2023 есть «легковушка» Nissan Laurel (1989 года выпуска), ГАЗ-31105 (2006 года) и грузовик Toyota Toyoace (1997 года). На пяти банковских счетах лежит 599,7 тысячи рублей.

Вениамин Стельмах

Самый молодой кандидат в мэры Хабаровска 2023 - он родился в 1992 году. Работает портфельным менеджером в департаменте розничных рисков «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (с 2022 года). Много учился, с отличием окончил два университета.

В 2014 году занял пост аналитика, начальник отдела финансово-экономического департамента ПАО КБ «Восточный». С 2018-го один год преподавал в Хабаровском техническом колледже. В 2020 году стал руководителем направления по рискотчетности службы управления рисками ООО «Экспобанк».

Вениамин Стельмах Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В декларации кандидата в мэры Хабаровска 2023 указано, что за 2022 год он заработал больше 2,1 миллиона рублей. Вениамин Стельмах владеет половиной квартиры (29,7 «квадрата»). На девяти банковских счетах находится почти 1,05 миллиона рублей.

Александр Чупров

Родился в 1962 году, работает в хабаровском отделении КПРФ. Карьеру начал в 1993-м с заместителя начальника, затем стал начальником ветеринарного управления администрации Комсомольска. Большую часть жизни проработал на разных должностях в сфере ветеринарии.

В 2019 году кандидат в мэры Хабаровска 2023 стал старшим инспектором министерства сельского хозяйства Хабаровского края. Тогда же занял пост помощника главы регионального управления Россельхознадзора. В 2020-м стал заместителем главы того же ведомства. С 2022 по 2023 год - начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края. После ушел в партийную работу.

Александр Чупров Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

За 2022 год Александр Чупров задекларировал почти 2,3 миллиона рублей. В собственности кандидата в мэры Хабаровска 2023 квартира площадью 80,7 «квадрата». У него есть Toyota Land Cruiser (2021 года), УАЗ 33206 (2001 года) и прицеп-универсал 111350 (2018 года).

На трех банковских счетах кандидата чуть больше 506,7 тысячи рублей.

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