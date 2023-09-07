Очнулся и не понял, зачем это сделал: пациент психбольницы избил незнакомца ногами до полусмерти в Хабаровске

Мужчина пытался убить человека в больнице Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске будут судить мужчину, который набросился на пациента в приемном покое больницы. Сергей* едва не убил человека - ему помешали работники учреждения. Врачи буквально в последний момент спасли пострадавшего, оттащив его в сторону.

ДОЖДАЛСЯ НОЧИ

Случай произошел в июне 2023 года. Тогда 26-летнего Сергея привезли в приемный покой одной из больниц города. Он был очень пьян. Несколько часов поступивший провел в полусонном состоянии, постепенно приходя в чувства. Все это время с ним в помещении находился 67-летний мужчина, который также попал в больницу накануне.

Посреди ночи медики услышали шум из приемного покоя. Они отправились посмотреть, что происходит. Зайдя в комнату, сотрудники опешили. Пожилой мужчина лежал на полу, а над ним стоял Сергей. Он хладнокровно избивал беспомощную жертву руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу.

Сотрудники быстро сориентировались. Обоих мужчин растащили по сторонам. Пострадавший к этому времени уже был в тяжелом состоянии. Его забрали в лечебное отделение, где врачи смогли оказать ему помощь и спасти жизнь.

ОФИЦИАЛЬНО

После нападения на человека Сергей стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

- Покушение произошло в краевой клинической психиатрической больнице Хабаровска. Находясь в состоянии опьянения, мужчина напал на другого пациента без определенного места жительства. Сначала он душил его, затем нанес восемь ударов руками в голову и столько же в грудь, а после шесть ударов по голове ногами. Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить причину нападения. Сам он говорит, что был очень пьян, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Уголовное дело с утвержденным обвинением уже передано в суд для рассмотрения. Мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.

*Имя изменено

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