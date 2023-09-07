19 человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние месяцы ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильной. После полного затишья, когда в регионе не фиксировали ни одного случая заражения в сутки, сейчас наблюдается небольшой рост заболеваемости. В минздраве края рассказали, как обстоят дела на данный момент и стоит ли переживать о новой вспышке пандемии.

По состоянию на 6 сентября 2023 года в Хабаровском крае коронавирус обнаружен у 19 человек. 10 их них проходят лечение в стационаре, остальные - дома.

- В основном это жители Хабаровска и Комсомольска, в районах регистрируются единичные случаи. За весь период пандемии выздоровели 232 146 человек, - рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве.

Ежедневно регистрируют не больше четырех новых случаев заражения коронавирусом. В ведомстве не видят поводов для беспокойства.

- Уровень заболеваемости невысокий, ситуация стабильная. Долгое время, приблизительно с конца июля по сегодняшний день, не регистрируются тяжелые случаи, - уточнили в минздраве.

Что касается новых ограничений в связи с ковидом, то в регионе вводить их не планируют. Если ситуация резко не изменится в худшую сторону, устанавливать какие-либо запреты не будет необходимости.

Больницы и медицинские учреждения Хабаровского края полностью обеспечены масками и антисептиками. В аптеках также нет дефицита средств защиты. Последнее время спрос на них упал, поэтому запас медицинских изделий в регионе сформирован.

Ситуация с коронавирусом в регионе сейчас спокойная, но стоит ли опасаться новых вспышек в ближайшем будущем? Специалисты минздрава не дают прогнозов по этому поводу. Предсказать, как будут вести себя новые мутации вируса, сложно. Сейчас в Европе и США растет заболеваемость штаммом COVID-19 «Эрис», при этом в России он пока не получил широкого распространения. Но и без него в стране всего за неделю число заболевших выросло на 13,2 процента. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время.

Чтобы уберечься от осложнений коронавируса, жителям Хабаровского края рекомендуют пройти вакцинацию. Особенно это необходимо людям, которые находятся в группе риска. Это жители региона с хроническими заболеваниями, старше 60 лет и те, чья работа связана с постоянным пребыванием в людных местах.

Информация о местах проведения вакцинации в Хабаровском крае, наличии вакцины и ее количество уточняется. Следите за нашими новостями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Слышь, верни долг по-хорошему»: как коллекторам запрещено действовать в Хабаровском крае

Деятельность коллекторов урегулировали законом в Хабаровском крае (подробнее)

Бизнесмен, пенсионер и безработный: за кого голосовать на выборах мэра Хабаровска в 2023 году

Семеро кандидатов примут участие в выборах мэра Хабаровска (подробнее)

Каким будет прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2024 году

Правительство Хабаровского края утвердило прожиточный минимум на 2024 год (подробнее)