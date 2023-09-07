Нашли по объявлению: мужчина из Хабаровска организовал незаконные экскурсии по крышам в Питере

Мужчина из Хабаровска организовал незаконный бизнес в Питере Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

В Санкт-Петербурге задержали хабаровчанина, организовавшего нелегальный и опасный бизнес. По данным следствия, предприимчивый дальневосточник в компании еще нескольких подельников проводил по питерским крышам исторических кварталов незаконные экскурсии для туристов. Рискованный бизнес в Северной столице процветал около полутора лет, пока на шайку «экскурсоводов» не вышли полицейские, использовав их же объявление об услугах в Сети. Теперь хабаровчанину и его друзьям грозит наказание от административной ответственности и штрафов до уголовных сроков за незаконное предпринимательство.

- Крыши любых домов - не важно, исторические это здания или любые другие - относятся к общедомовому имуществу. Поэтому принадлежат всем собственникам дома. И только они вправе решать, как это имущество будет использоваться на общем собрании. 1 июля 2023 года заработали изменения, внесенные в закон о туристической деятельности. Теперь гидом-экскурсоводом может быть только гражданин Российской Федерации, прошедший специальную аттестацию - там есть целый большой порядок. Что же касается этого случая, уголовная ответственность им светит вряд ли, а вот к административной привлекут - это точно, - рассказал «КП» - Хабаровск» адвокат Алексей Слепцов.

Организаторам нелегального бизнеса грозят штрафы Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Он добавил, что в информационном пространстве этот случай один из первых, и примеров такой деятельности крайне мало. С большой долей вероятности это связано с тем, что соответствующие поправки в закон о туристической деятельности вступили в силу всего два месяца назад, и это только начало.

Тем временем интернет завален подобного рода предложениями, а значит, есть и спрос. Само понятие «питерские крыши» в массовой культуре заняло особое место и стало практически уличным брендом. Объявления о незабываемых видах на старинный город во время белых ночей мало кого из туристов оставляют равнодушными. Да и элемент экстрима только разжигает интерес.

- Зазывалы и прямо на улицах стоят с табличками. Что на Лиговском, что на Невском, что в других исторических кварталах или проспектах. Никто никуда не прячется. Тот факт, что на тебя смотрит с крыши соседнего здания группа людей, никого особо не удивляет уже давно. Большая часть местных вообще уверена, что это все легально. Хотя, надо сказать, что кое-где организаторам все же удалось со всеми договориться и водить на какие-то крыши законным образом. Но там не глобальные пешие маршруты, а скорее смотровые площадки, да и техника безопасности вроде как соблюдается по полной программе, - поделился с «КП» житель Санкт-Петербурга Кирилл Власов.

В интернете можно даже найти порталы, где даются подробнейшие советы о том, каким образом можно самостоятельно пробраться на крыши культурной столицы без какого бы то ни было присмотра. Причем кое-где призывают даже применять силу по отношению к муниципальному имуществу. А ведь стоит помнить, что помимо правовой стороны вопроса, существуют еще и вопросы личной безопасности и безопасности окружающих.

Хабаровчанин полтора года проводил незаконные экскурсии Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Люди, когда обращаются в организацию за оказанием туристических услуг, всегда должны озаботиться, где и у кого они эту услугу приобретают. Насколько данный сервис будет соответствовать вопросам безопасности. Любой риск для жизни, особенно если это связано с высотой, с какими-то опасными конструкциями, либо путешествия под землю или в природную среду, всегда подразумевает наличие специальной экипировки. Вам ее должны либо предоставить, либо заранее уведомить о необходимости ее при себе иметь. К тому же вас обязательно должен сопровождать специально подготовленный гид, обладающий необходимыми знаниями и навыками, - подчеркнула руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Она отметила, что город также может быть опасной средой для человека, если не соблюдаются требования безопасности на высоте и при нахождении в каких-либо помещениях с особой конструкцией. Также всегда есть риски нестандартных ситуаций в виде обрушений или возгораний. И все эти риски должны учитываться при проведении туристических маршрутов.

Напомним, в сентябре 2020 с питерской крыши по улице Рубинштейна, 23 сорвались вниз горе-экскурсовод со своей спутницей, оба погибли на месте.

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