Выборы в регионе (кроме трех отложенных) признаны состоявшимися Фото: Александра ШОПЕНКО

Выборы мэра Хабаровска в 2023 году завершились и избирком сообщил предварительные итоги. Двухдневное голосование прошло спокойно и без серьезных нарушений. Выборы в Хабаровске состоялись, осталось утвердить это юридически.

КТО ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ МЭРА ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

Выборы мэра Хабаровска в 2023 году проходили 9 и 10 сентября. На пост градоначальника претендовали 13 кандидатов. В итоге в избирательные бюллетени попали семь фамилий: Сергей Кравчук («Единая Россия»), Виктор Ротарь («Родина»), Абдухамид Саидов (самовыдвиженец), Михаил Сидоров («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Николай Сингур («Партия пенсионеров»), Вениамин Стельмах («Новые люди»), Александр Чупров (КПРФ).

В 8:00 часов 9 сентября в Хабаровске под гимн России открылись все 224 избирательных участка. В списки голосующих были внесены около 430 тысяч человек. Первый день выборов мэра Хабаровска прошел без эксцессов. Явка составила 13,08 процента.

Второй день выборов запомнился небольшим скандалом. Один из наблюдателей пожаловался на то, что после санитарной обработки на избирательном участке №29 якобы пополнился КОИБ на 100 бюллетеней. Избирком отреагировал мгновенно, все проверил - заявленные нарушения не подтвердились.

КТО СТАЛ МЭРОМ ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

Участки закрылись в 20:00 и комиссии приступили к подсчету голосов. После обработки 100 процентов бюллетеней определился лидер. Им стал действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук. Он набрал 45,42 процента (51 791 голос). Второе место занял Михаил Сидоров - 33,20 процента (37 856 голосов), замыкает тройку Александр Чупров - 9,58 процента (11 233 голоса).

Далее идут Вениамин Стельмах (4,97 процента - 5 670 голосов), Николай Сингур (1,81 процента - 2 059 голосов), Абдухамид Саидов (1,21 процента - 1 381 голос) и Виктор Ротарь (1,01 процента - 1 149 голосов).

ЯВКА НА ВЫБОРАХ МЭРА ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

Итоговая явка составила 26,66 процента - на участки пришли 114 157 человек. При учете того, что 9-10 сентября выбирали только мэра города. Обычно явка в Хабаровске выше, если проходят сразу несколько выборных кампаний.

КОГДА ИНАУГУРАЦИЯ МЭРА ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

- Сейчас территориальные избирательные комиссии утверждают результаты голосования в районах Хабаровска. После этого краевой избирком приступит к подведению итогов. Я думаю, что нам ничего не помешает сегодня (11 сентября - прим. ред.) провести заседание и утвердить окончательные результаты выборов. После этого кандидат должен будет подтвердить, что у него нет ограничений для замещения соответствующей должности и мы сможем зарегистрировать избранного мэра Хабаровска, - рассказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Четкой даты, когда пройдет инаугурация мэра Хабаровска в 2023 году, пока нет. В законах также не прописано, в какой период должно произойти это событие. Дату инаугурации команда избранного мэра выбирает на свое усмотрение.

Кстати, верхушка администрации не уходит в отставку после выборов мэра, как, например, это делает правительство при избрании нового губернатора.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ МЭРА В 2018 ГОДУ

Пять лет назад в кандидатах на выборы мэра было четверо кандидатов. Сергей Кравчук («Единая Россия»), Максим Кукушкин (КПРФ), Сергей Безденежных (ЛДПР) и Никита Михалев («Справедливая Россия»). Итоговая явка составила 31,69 процента.

По итогам выборов 2018 года мэром стал Сергей Кравчук (39,97 процента). На втором месте был Максим Кукушкин (23,85 процента). Замыкал тройку лидеров Сергей Безденежных (20,86 процента). Никита Михалев набрал 9,95 процента.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

Всего в Хабаровском крае проходили 146 избирательных кампаний. Выбирали 31 главу и районных депутатов. Трое выборов были отложены из-за нехватки кандидатов. Речь идет об Сикачи-Аляне, Джонке и Многовершинном. Здесь количество кандидатов было равно числу мандатов. Из-за этого выборы откладываются, чтобы появились еще претенденты.

Главу также выбирали жители Советско-Гаванского района. Выиграл кандидат от «Единой России» Андрей Черепанов (46,36 процента - 3 160 голосов). Второе место у члена «Справедливой России» Владимира Моращука (17,03 процента - 1 161 голос). На третьем кандидат от КПРФ Татьяна Баринова (11,77 процента - 802 голоса).

Всего на выборах участвовали семеро кандидатов. На четвертом месте Сергей Усков (9,08 процента - 619 голосов). Следом идут Андрей Чудный (4,24 процента - 289 голосов), Елена Баранкевич (3,32 процента - 226 голосов) и Юрий Дементьев (3,18 процента - 217 голосов). Явка составила 26,75 процента - 6 832 избирателей.

ВЫБОРЫ В ОХОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2023 ГОДУ

В 2023 году Охотский район стал муниципальным округом. Это было сделано для того, чтобы повысить эффективность работы местных органов власти. Территория находится на севере и налаживать здесь дела непросто.

В Охотском муниципальном округе в 2023 году выбирали депутатов. Десять мандатов взяли кандидаты от «Единой России». Оставшиеся пять достались самовыдвиженцам. Впоследствии депутаты будут выбирать главу округа. Явка составила 29,7 процента.

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ

- Жалоб в избирательную комиссию на нарушения было небольшое количество. Мы фиксировали, что жалобы исчислялись десятками, и это по всем 146 кампаниям. На избирательных участках все было открыто, всем наблюдателям и кандидатам была предоставлена возможность смотреть за тем, что происходит на избирательных участках, убеждаться в том, что выборы проходят легитимно, - сказал Денис Кузьменко.

Жалоб, которые могли бы повлиять на исходы хотя бы одной избирательной кампании в Хабаровском крае, нет. Выборы в регионе (кроме трех отложенных) признаны состоявшимися.

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