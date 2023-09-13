Пострадало больше 20 детей: школу в Эльбане закрыли из-за массового отравления учеников

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку после массового отравления школьников Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Эльбан Амурского района произошло массовое отравление школьников. После уроков им стало плохо, развились тошнота и рвота. Восемь детей госпитализировали с симптомами интоксикации.

С 7 по 8 сентября в больницу Эльбана поступило 21 обращение в связи с плохим самочувствием детей. Все они оказались учениками начальной школы. Детям стало плохо после занятий. Они жаловались на боли в животе и рвоту. Врачи установили у них симптомы отравления. Восемь детей были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.

Сейчас состояние ребят не вызывает опасений. Их жизни ничего не угрожает. Троих выписали уже в пятницу. Остальные продолжают лечение под присмотром врачей.

- Роспотребнадзор выясняет, что привело к массовому отравлению детей. Сейчас школа закрыта, проводится проверка. Дети занимаются дистанционно, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Сотрудники управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае отобрали пробы воды и продуктов, которыми кормили детей в школьной столовой. Они также взяли на анализ смывы с поверхностей и дезинфекционные растворы.

- При расследовании обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые спровоцировали распространение болезни. Организовано лабораторное обследование больных и персонала на кишечные инфекции. У заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы выявлено РНК норовируса. Носителей вируса отстранили от работы, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Школьную кухню временно закрыли. Там проведут противоэпидемическе и профилактические мероприятия. Спецбригада уже продезинфицировала помещение пищеблока. По данным Роспотребнадзора, новых случаев заболевания после массовой вспышки не было. За детьми и взрослыми, которые заразились вирусом, наблюдают врачи.

К делу подключилась прокуратура. Сотрудники провели проверку и передали материалы в орган следствия. На их основании было принято решение открыть уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

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