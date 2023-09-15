Теперь можно, но осторожно: жителям Хабаровского края разрешили ходить в лес

Запрет на посещение лесов сняли в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае сняли запрет на посещение лесов. Распоряжение об отмене режима ЧС подписал губернатор региона Михаил Дегтярев. Напомним, ограничительные меры ввели в конце июня из-за сложной пожароопасной обстановки в крае. Основными причинами такого решения стали частые грозы и жаркая погода. Жителям региона запретили посещать лесные массивы до особого распоряжения. В настоящее время ситуация значительно улучшилась.

- Запрет на посещение лесов снят в связи с тем, что отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сняты режимы ЧС муниципального характера. Лесопожарная обстановка стабилизировалась. Сейчас запретов и ограничений нет. Продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушать правила пожарной безопасности нельзя, - рассказал «КП» - Хабаровск» замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Ранее «Комсомолка» писала о начале сезона тихой охоты в лесах Хабаровского края. Грибов в этом году уродилось множество, и жители стали понемногу стекаться к лесополосе. Кто-то запасал грибы для себя, более предприимчивые граждане развернули торговлю дарами леса. Если в то время запрет и останавливал большую часть таких охотников, то теперь их станет куда больше. Это может обернуться проблемами. Помимо грибников, которые рискуют заблудиться в чаще, последние теплые деньки попытаются «поймать» отдыхающие, которые любят приготовить что-нибудь на огне на лоне природы. Нельзя забывать и про дачников, которые пытаются на своих участках избавиться от пожухлой травы также с помощью очистительной силы огня. Как говорят в краевом минлесхозе, к концу сентября количество пожаров может снова вырасти. Только теперь придется спасать не только драгоценный лес, но и людей, подвергающих себя опасности.

- Нельзя забывать, что на территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Это также существенная мера. Как в лесах, так и на территориях садово-огородных товариществ ведется постоянная надзорная деятельность. И при выявлении нарушений правил пожарной безопасности наказание будет зависеть как раз от того, введен особый противопожарный режим или нет. Во время его действия суммы штрафов возрастают в разы, - рассказала «КП» - Хабаровск» глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Она также отметила, что человек, собравшийся идти в лес, должен в первую очередь нести ответственность за себя и свое благополучие. А значит принять все меры предосторожности. И это касается не только запрета на разведение огня, но и опасности потеряться в лесу. На официальном сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю есть подробная памятка о том, как не заблудиться и что делать, если все-таки заблудились.

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