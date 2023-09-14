Определили по видео: специалисты узнали пол котят тигрицы Желтобокой в Хабаровском крае

Тигрица с котятами, судя по опубликованным видео, чувствует себя хорошо Фото: Скриншот с видео

Тигрица Желтобокая и ее выводок продолжают появляться на кадрах с фотоловушек. Напомним, что в 2022 году самка принесла потомство из трех котят. Один исчез, двое уже подросли, но до сих пор следуют за мамой. По очередному видео полосатого семейства специалисты смогли установить пол тигрят.

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ КОШКА

Желтобокая получила свою кличку из-за необычного окраса - на ее «шубе» есть рыжее пятно без полос. Раньше специалисты считали, что подобная раскраска свойственна тиграм, обитающим на юге Приморья. Но по мере накопления данных выяснилось, что такая генетическая особенность встречается по всему ареалу, в том числе и в Хабаровском крае.

Тигрица поселилась на Дурмине, где повстречала тигра Очкарика. От него хищница родила троих котят: самку и двух самцов. Тигрица быстро отделилась от семьи и ушла в самостоятельную жизнь. А вот самцы до двух лет семенили за матерью. Заботливая Желтобокая настолько хорошо заботилась о детенышах, что они вымахали до громадных размеров. В шутку их называли Гулливерами.

ДВАЖДЫ МАТЬ

Когда и самцы покинули Желтобокую, тигрица, предположительно, повстречала Джека. Самец выгнал Очкарика с его территории и заполучил большие владения, на которых обитала самка с запоминающимся окрасом. Летом 2022 года Желтобокая принесла второе в своей жизни потомство. Семейству предстояло пережить суровую зиму.

И дело не только в лютых холодах - тайга Хабаровского края осталась практически без кабанов. Эти животные - основа рациона тигров, особенно подрастающих. Поголовье кабанов в регионе оказалось в катастрофическом положении из-за африканской чумы свиней и вырубки дуба. Как следствие, парнокопытные тоже остались без основной еды - желудей.

ПОДРАСТАЮТ

Из-за голода тигрята Желтобокой были сильно истощены, в какой-то момент специалисты потеряли их из виду и думали, что малыши погибли. Спустя некоторое время полосатое семейство в полном составе объявилось перед фотоловушками. Однако позже с Желтобокой остались только два тигренка, судьба третьего неизвестна.

Тигрица с котятами, судя по опубликованным видео, чувствует себя хорошо. Подрастающие хищники упитаны и любят играться. Так они знакомятся с окружающим миром. Желтобокая учит выводок премудростям тигриной жизни: охоте, маскировке, защите. У подростков уже вырабатывается поведение взрослых особей. Это заметно на очередных кадрах.

- По видео можно с уверенностью определить пол котят. Первой за матерью с небольшим отставанием следует самочка, а более крупный самец уже держит солидную дистанцию, - рассказали специалисты центра «Амурский тигр».

Обычно в природе тигрята живут под опекой матери полтора-два года. После они уходят в самостоятельную жизнь.

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