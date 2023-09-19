Повалили на землю и стали рвать: свора бездомных собак набросилась на мужчину в Магадане

В Магадане собаки снова напали на человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно Магадан оказался на слуху из-за нападения бездомных собак на мужчину. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его так и не удалось. Спустя месяц в городе произошло новое ЧП. В одном из дворов уличная свора опять набросилась на человека. Собаки впивались в свою жертву зубами, оставляя на теле глубоки рваные раны.

«ТАМ ЧЕЛОВЕК!»

О новом нападении собак стало известно из соцсетей спустя несколько дней после происшествия. Это случилось в ночь с 13 на 14 сентября недалеко от набережной реки Магаданки.

Громкий лай собак разбудил семейную пару около трех ночи. Женщина посмотрела в окно, но толком ничего не разглядела. Она подумала, что животные дерутся между собой, и не стала волноваться. Вслед за ней на улицу выглянул ее супруг. Мужчине удалось разглядеть лежащего на земле человека, окруженного сворой псов. Шокированный увиденным, он сказал жене позвонить в полицию. Женщина так и сделала.

Супруги не стали дожидаться, когда приедут правоохранители, и решили действовать. Они спустились во двор, сели в свою машину, начали сигналить и мигать фарами в попытках спугнуть свору. Атаки собак прекратились. Еще некоторое время животные кружили вокруг, пытаясь снова укусить мужчину. Скоро они потеряли интерес к жертве и убежали. Мужчина оставался лежать неподвижно. Супругам казалось, что он погиб. Скоро приехала скорая, врачи осмотрели пострадавшего. Он был жив, но без сознания. Его забрали в больницу.

ОФИЦИАЛЬНО

Нападение произошло во дворе дома №59 возле первого корпуса по улице Пролетарской.

- Сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану от гражданки ночью 14 сентября. Медики оказали первую помощь пострадавшему и увезли его в больницу. Позже была установлена личность мужчины. Это житель Магадана 1988 года рождения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Сейчас мужчина все еще находится в больнице. Устанавливаются тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой установят виновных лиц.

О состоянии мужчины пока ничего не известно. В соцсетях появились сообщения, в которых женщина представилась матерью пострадавшего. Она пишет, что ее сын в порядке, но подтверждений этой информации нет. Также женщина говорит, что в момент нападения у него при себе были паспорт, ключи от квартиры и телефон, но в больницу мужчину привезли уже без личных вещей. Возможно, их утащили собаки.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием этой истории.

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