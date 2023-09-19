Подарил друзьям миллионы рублей: бывший глава скандального банка «Уссури» обогатил знакомых за счет странной аренды

В Хабаровске суд поставил точку в деле бывшего председателя правления банка «Уссури» Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске суд поставил точку в деле бывшего председателя правления банка «Уссури». Скандальная кредитная организация осталась без лицензии ЦБ РФ в том числе из-за проблем с отчетностью и странных сделок. Некоторые из них проводил экс-руководитель банка.

ВЫВОД С РЫНКА

«Уссури» был последним хабаровским банком, который держался на плаву. В мае 2018 года клиентов ошарашила новость: ЦБ России отзывает у организации лицензию. Офисы «Уссури» закрылись в тот же миг, банкоматы отключили, а под запертыми дверями стояли толпы ничего непонимающих людей.

Со временем ситуация начала проясняться: лицензии «Уссури» лишился из-за ряда нарушений. Решение Центробанка основывалось на том, что на балансе организации было имущество, стоимость которого была завышена, размер капитала на бумагах снижался, проводились «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью для поддержания нужного уровня собственных средств. Вдобавок «Уссури» нарушал требования в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В банке было введено конкурсное управление. Вкладчикам вернули деньги, заемщиков не освободили от уплаты долгов. Вопреки наивным ожиданиям. Акционеры «Уссури» пытались оспорить решение Центробанка, но суд встал на сторону регулятора. Банк был признан банкротом, в данный момент, согласно данным из открытых источников, идет процесс его ликвидации.

ЩЕДРЫЙ ЭКС-ГЛАВА

В процессе ликвидации в «Уссури» прошла аудиторская проверка. Результаты были интересные: один из пунктов гласил, что банк непонятно зачем арендовал склады на окраине Хабаровска. Хотя у организации были собственные помещения в центре города, которые она сдавала. Суммы в договорах были «дикие», материалы поступили в правоохранительные органы.

Следствие установило, что с 2015 по 2018 годы бывший председатель правления арендовал склады на улице Кирова под залоговое имущество и архив. Владелец помещений оказался хорошим приятелем экс-главы «Уссури». Поэтому бывший банкир щедро «отсыпал» другу 48 миллионов рублей за четыре года.

А все благодаря финансовым махинациям. В договорах аренды были указаны астрономические суммы. Допустим, «Уссури» нужны были эти склады. На те годы сумма аренды должна была составить 238 рублей за «квадрат». В бумагах же было указано 2314 рублей за квадратный метр. И это на окраине города.

ВАЖНЫЙ РОДСТВЕННИК

Аналогичным способ из банка были выведены еще почти 29,5 миллиона рублей. С 2013 по 2018 годы бывший банкир заключил договор аренды помещения по Производственной улице. Владелец объектов - родственник одного из акционеров «Уссури». В этот раз аренда была только на бумагах, никакого имущества банк в помещениях не держал и даже сотрудники впервые слышали о таком адресе.

Что интересно, бывший председатель правления никакой выгоды с этого не получал. Во всяком случае, этого не было установлено в ходе следствия. Куда делись миллионы «Уссури» - тоже непонятно. А владельцы помещений проходили в качестве свидетелей - предъявить им оказалось нечего.

ОФИЦИАЛЬНО

Экс-глава банка попал под уголовное дело о «Растрате». Свою вину он не признал, возместил банку 181 тысячу 75 рублей. На время следствия и суда мужчина находился под подпиской о невыезде.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев условно, с испытательным сроком пять лет, со штрафом один миллион рублей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Елена Демидовская, старший помощник прокурора Центрального района города.

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