800 лет молчания: выгоревшее средневековое городище преподнесло сюрпризы археологам Хабаровского края

Археологи привезла бесценные артефакты, а также новые данные о жизни древних людей. Фото: Анна Шиповалова

В Хабаровском крае завершились раскопки на средневековом городище в районе села Шереметьево. Это было первое научное исследование подобного укрепления - оно чем-то напоминает горные городища Приморья. Найденные артефакты преподнесли как интересные сюрпризы, так и загадки.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СТРОИТЕЛИ

На объекте археологи побывали с разведкой в 2021-м. Тогда было заложено несколько шурфов (яма метр на метр для определения культурной принадлежности). В этом году хабаровским специалистам удалось провести полноценные раскопки: больше двух недель группа провела в тайге и привезла бесценные артефакты, а также новые данные о жизни древних людей.

Это было первое научное исследование подобного укрепления. Фото: Анна Шиповалова

Городище находится на холме рядом с рекой, с которого открывается отличный обзор. Люди выбирали это место для жизни и в эпоху раннего железного века, и в эпоху новокаменного века, и в средневековье. Обнаруженное городище как раз датируется примерно XI-XIII веками. Тогда здесь жили амурские чжурчжэни (покровская культура).

Городищем называют поселение с различными укреплениями - валы, рвы и так далее. У данного объекта оказалась интересная система постройки. Много веков назад строители по максимуму использовали рельеф местности и возводили укрепления только в самых уязвимых местах. В остальных случаях защита была естественной - обрывы и гребни сопки. На самом городище найдено много западин от древних жилищ.

Городище осматривали с коптера, заранее получив все разрешения. Фото: Анна Шиповалова

- Мы выбрали одну западину, чтобы посмотреть точнее, так как шурфы дают очень мало информации. По правилам археологии нельзя вскрыть кусочек жилища или погребения. Если мы исследуем подобные объекты, то делаем это целиком. Выбрали одну западину поближе к валу. Интересно, что внутри не нашли очага. Получается, это не жилище, а, скорее всего, что-то вроде караульного помещения. Хороший обзор с этого места только подтверждает эту теорию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Шиповалова, начальник научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии Гродековского музея.

Сотрудница лаборатории с поясной бляхой амурского типа. Фото: Анна Шиповалова

ДРЕВНЕЕ ЗВУЧАНИЕ

«Караулка», по словам археолога, много веков назад сгорела. Неизвестно, из-за чего возник огонь: было ли это военное столкновение или же обычный лесной пожар. Балки, державшие крышу, были обуглены и осели, грунт местами прокалился до оранжевого цвета - настолько сильно горело средневековое помещение.

Пластина от доспеха. Фото: Анна Шиповалова

Во время раскопок специалисты нашли много фрагментов керамики, с которыми еще предстоит поработать - склеить, попытаться восстановить форму, две поясные ажурные бляхи амурского типа, поврежденную панцирную пластину от доспеха, наконечник стрелы, кости животных. Одним из самых интересных артефактов стал бубенчик, напоминающий «лягушку».

- Предмет выполнен из металла. Внутри - обычный камушек. Когда мы его почистили, проверили - он до сих пор звенит, - поделилась Анна Шиповалова.

Дальнейшее исследование городища продолжится в лаборатории. Специалисты проведут радиоуглеродный анализ найденного на месте угля, чтобы определить точный период возникновения объекта. Также будет сделан анализ на фосфаты, который поможет выявить следы человеческой деятельности. Специалист-археоботаник провел флотацию грунта, чтобы найти остатки зерен. Это поможет понять, какие растения предпочитали средневековые люди.

Зубы животного и керамика. Фото: Анна Шиповалова

АМУРСКИЕ ЧЖУРЧЖЭНИ

Эта этнографическая группа, как считается, жила в основном на Нижнем Амуре, отсюда и приставка. Есть мнение, что они входили в сферу влияния чжурчжэньской Золотой империи Цзинь. Она занимала территорию Приморья, Маньчжурии, часть Северного Китая. Амурские чжурчжэни (покровская культура) могли просто взаимодействовать с мощным государством. Однако это до сих пор до конца не подтверждено.

Дальнейшее исследование городища продолжится в лаборатории. Фото: Анна Шиповалова

- От амурских чжурчжэней остались могильники, поселения, городища. Если в целом говорить о городищах разных периодов, как правило, они располагаются на возвышенном месте возле реки, с которого хорошо просматривается местность. Тогда все пути были по воде, по тайге люди не пробирались. Особенно ценились реки, которые можно было пройти на лодках. Уссури и Амур - очень удобные в этом плане: есть выход в Китай по Сунгари. Соответственно, шла торговля. А с городища можно было контролировать речные пути, - сообщила археолог.

Золотая империя Цзинь пала в XIII веке после вторжения монголов. И хоть считается, что монголы уничтожили большинство чжурчженей, есть мнение, что части населения удалось мигрировать. Для подтверждения теории нужны дальнейшие исследования.

Зубы животного и керамика. Фото: Анна Шиповалова

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