Отказали в реанимации: мужчина из Хабаровска винит работников больницы в смерти его отца

Житель Хабаровска винит врачей в смерти отца Фото: Александр ГЛУЗ

Прошло больше трех месяцев, а семья Михаила все еще чувствует боль от утраты самого близкого и дорогого им человека. Его супруга и сын три дня наблюдали, как любящий отец и муж буквально угасает на их глазах. А когда появился шанс на спасение, стало слишком поздно…

ЧАС ИСКАЛИ КАТЕТЕР

Мужчине стало плохо в субботу, 10 июня. Он упал, его начало тошнить. Родные быстро вызвали скорую. На тот момент было около шести вечера. Медики забрали мужчину во вторую краевую больницу с подозрением на инсульт. Уже на месте Михаилу пришлось прождать несколько часов, пока его оформляли в отделение неврологии.

- Отца привезли около шести-семи вечера, а в палату он попал только к половине 11-го. Официально в документах указано время поступления - девять вечера. Получается, ему не оказывали помощь минимум два часа. Потом у него взяли анализы и еще час искали катетер, чтобы сделать КТ. Еле нашли его, и то, только в отделении шоковой терапии, - рассказывает Светогор, сын мужчины.

Он вспоминает, как приехал в тот вечер в больницу и нигде не мог найти отца. Никто из сотрудников не знал, где он. Оказалось, что все это время медбрат возил мужчину на каталке по больнице в поисках катетера.

По результатам КТ мужчине подтвердили инсульт. Анализы показали, что в крови у Михаила сильно повышены лейкоциты. Дежурный врач объяснила это воспалением в организме, и диагностика закончилась. По словам Светогора, никто не стал разбираться, что именно вызвало проблему.

Фото из семейного архива предоставлено «КП» - Хабаровск»

«ОН НЕ МОГ ДЫШАТЬ»

Утром 11 июня в больницу вместе с сыном приехала супруга Михаила. Женщина - хирург по профессии и за свою карьеру видела разные случаи. Зайдя в палату, она ужаснулась. Ее муж лежал на кушетке и жадно пытался вдохнуть воздух.

- Видно было, что ему тяжело. При вдохе у него грудная клетка поднималась вместе со спиной. А в палате пусто, никого из медиков нет рядом. Я побежал к дежурному врачу. Спрашиваю у нее - что происходит, почему никто не занимается пациентом, он же задыхается? А она только ответила, что это может быть последствием инсульта. Но даже если так, почему человека оставили без присмотра?

В это время супруга Михаила попросила у сотрудников стетоскоп. Опираясь на врачебный опыт, она сразу предположила, что у мужа аспирационная пневмония. Это воспаление, которое развивается при попадании в легкие инородных предметов. Болезнь опасна тем, что протекает очень быстро. Если ничего не предпринять, человек может умереть.

- Инородное тело, видимо, попало в легкие, когда отца тошнило. Вот откуда и воспаление. Мы подошли к дежурному врачу, все рассказали и настояли, чтобы провели откачку жидкости из легких.

Процедуру Михаилу сделали через полтора часа. Врач сказал, что все прошло хорошо.

«НУЖНА РЕАНИМАЦИЯ!»

Супруга Михаила начала настаивать, чтобы мужчину перевели в реанимационное отделение. В больнице, где она работает, пациентов с таким диагнозом сразу направляют туда. Тут их ждал отказ.

- В первом реанимационном отделении сказали, что нет мест. Мы пошли во второе. Там нам тоже отказали и даже не назвали причину. Просто - нет и все. Мама говорит им, что если отца не положить в реанимацию, он умрет. А врач только пожала плечами.

Родные Михаила решили перевезти его в больницу, где работает супруга. Перевод пациента в выходной день был невозможен, поэтому вопрос отложили до понедельника.

- 12 июня мы хотели его забрать. Уже договорились о перевозке. Приехали в больницу, а нам сообщили, что отец умер. Папе было 73 года.

Семья Михаила тяжело переживает его смерть Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

«БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ НАКАЗАНИЯ»

Семья Михаила считает, что в его смерти виновны сотрудники больницы, которые не стали выяснять причины воспаления. Время было упущено, из-за чего у мужчины развились тяжелые осложнения. Светогор решил добиваться справедливого наказания и нанял адвоката.

- Я написал заявление в следственный комитет. Вначале мне говорили, что сотрудникам могут отказать в предоставлении медицинских документов отца. Мол, это врачебная тайна. Но в больнице даже нам, ближайшим родственникам, не дали ознакомиться с лечебной картой. Сказали писать какое-то заявление, хотя обязаны были предоставить по запросу, - говорит Светогор.

Позже мужчине сообщили, что на основании его обращения заведено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

- На данный момент проверка и расследование продолжаются, - подтвердила «КП» - Хабаровск» и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по информационной работе с общественностью и СМИ Мария Токмачева.

В следкоме мужчине сказали, что будут заказаны медицинские экспертизы. Но Светогор был против, чтобы их проводили в Хабаровском крае. Светогор считает, что тогда есть вероятность фальсификации результатов. Его убедили, что экспертизы будет две, а заключительную проведут специалисты следственного комитета.

Михаил был прекрасным отцом, дедушкой и мужем Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Семье Михаила предстоят долгие месяцы ожидания, так как проверки могут затянуться едва ли не на год. Но они не опускают руки и верят, что у них получится привлечь виновных к ответственности. «КП» - Хабаровск» выражает соболезнования семье Михаила и будет следить за развитием событий.

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