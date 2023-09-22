Чудесная «пилюля» от диабета оказалась массажем: лжеклиника в Хабаровске придумала федеральную программу и обирала людей

Один из менеджеров успел «обуть» семерых клиентов на 814 тысяч рублей Фото: Оперативная съемка

Мошенники теперь повсюду: в интернете, в телефоне, в быту. Аферисты любыми способами готовы обчистить ваши карманы и загнать в огромные долги. Дельцов не мучают угрызения совести, даже если речь идет о здоровье. Они с радостью нагонят жути, только чтобы запугать вас и заставить отдать все до последнего.

СРОЧНО ПРИХОДИТЕ, НЕ ТЕРЯЙТЕ ШАНС

Фейковые медцентры сети «***» (до окончательного приговора суда мы не можем говорить название - прим. ред.) работали в Хабаровске, Комсомольске и Благовещенске. Построенный на прессинге и манипуляциях бизнес для его владельцев шел успешно. Люди, обработанные различными уловками, шли непрерывным потоком в лжеклиники.

Наверняка кому-то звонили с предложениями «только сейчас и только у нас пройти бесплатный медицинский осмотр всего и вся по федеральной программе «Здоровье нации» (название может варьироваться)». Предложение заманчивое, особенно для тех, кто месяцами не может попасть к врачу по ОМС, а на платное обследование денег нет. А тут обещают и оборудование передовое, и быстро, да еще и с поддержкой государства.

В фальшивых клиниках все было убедительно. Люди в белых халатах, произносящие медицинские термины, оборудование, идеальная чистота - как тут не поверить? На ресепшене (а-ля регистратуре) встречали приветливые девушки с широкими улыбками. Чтобы расположить будущих жертв.

Фейковые медцентры работали в Хабаровске, Комсомольске и Благовещенске Фото: Оперативная съемка

МАНИПУЛЯЦИИ ЗДОРОВЬЕМ

Далее клиентов передавали менеджерам, которые собирали анамнез и проводили то самое обследование на «чудо-оборудовании». Аппарат тот действительно сошел со страниц фантастических книг: за пару минут жужжания якобы показывал все болезни человека. Вот бы такой в каждую больницу - одни плюсы.

Суды по сотрудникам лжеклиник идут до сих пор Фото: Оперативная съемка

На деле же пациентов обследовали на «Мультискане». Это аппарат для фитнес-тестирования, определяющий процент жира, воды и мышечной массы в организме. Естественно, никакого рака или диабета он выявить не может. Да и показания «Мультискана» чаще носят рекомендательный характер. Но данные аппарата в «***» выдавались за чистую монету. Не зря же менеджер заранее узнавал о том, что беспокоит клиентов.

«Да, - задумчиво говорил сотрудник псевдомедицинского центра, - у вас действительно диабет (рак/проблемы с сосудами/сердцем/суставами - нужное подчеркнуть). Болезнь прогрессирует, и вам срочно необходимо лечение. Иначе ваше здоровье непоправимо ухудшится». Монолог примерный, таким его передают пострадавшие. Степень нагнетания здесь не та, но все же можно понять, к чему клонят менеджеры.

ПРЕМИЮ ЗА ФАНТАЗИЮ ЭТИМ МОШЕННИКАМ

И, конечно, помочь запуганному человеку могут только в «***». Якобы. Обещали даже исцелить от неизлечимых болезней, например, от диабета. Под прессингом клиент верил и робко спрашивал: «Сколько это будет стоить?» Суммы брались с потолка и всегда примерно одинаковые - около 200 тысяч рублей.

Шокированный стоимостью клиент терял надежду и обреченно говорил, что таких денег у него нет. И тут словно провидение - существует некая федеральная льгота, по которой чуть ли не половину «лечения» оплатит государство. Здесь человек задумывался: «Разве 100 тысяч рублей - большая плата за здоровье?» И с верой в лучшее отдавал лжеклинике либо свои сбережения, либо брал кредит, который можно было оформить прямо в «***».

Естественно, ни по какой программе «Здоровье нации» фейковая больница не работала. Федеральной льготы в природе не существует. А в договорах на оказание услуг были прописаны процедуры для похудения. Например, массажи или криолиполиз. Кстати, после одной из таких бесплатных ознакомительных манипуляций клиентке с диабетом стало плохо - ей было противопоказано подобное воздействие. Чтобы разорвать договор с «***», женщине пришлось заплатить 18 тысяч рублей, так как услуга резко перестала быть ознакомительной.

ОФИЦИАЛЬНО

Справедливости ради, у лжеклиники была лицензия на проведение косметологических процедур. Соответственно, в штате должны были быть дипломированные врачи. И такие были. Но никаких серьезных вмешательств они не проводили. Почему же тогда центр фейковый? Потому что лечение, направленное на избавление от болезней, не проводилось.

24-летний Виктор* из Хабаровска не был врачом, но носил белый халат для пущей убедительности. Он устроился в «***» 23 января 2019 года - практически сразу после открытия центра. Работал менеджером, успел «обуть» семерых клиентов на 814 тысяч рублей. В феврале фейковую клинику накрыли сотрудники правоохранительных органов. Виктора задержали, уголовное дело было заведено по статье «Мошенничество в крупном размере». Свою вину он не признал.

- Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Усевич, помощник прокурора Железнодорожного района города.

СОТНИ ПОСТРАДАВШИХ

Дело Виктора - одно из немногих в серии «***». На скамьях подсудимых в разных городах Дальнего Востока десятки бывших сотрудников фейковых больниц. Число пострадавших измеряется сотнями, только в Хабаровском крае их, по разным оценкам, около 800. И это те, кто обратился в правоохранительные органы.

Сколько всего человек обманули псевдомедицинские центры - можно только догадываться. Общий ущерб исчисляется миллионами рублей. Те пострадавшие, что заявили о себе, еще надеются вернуть отданные впустую деньги. Со СМИ они общаться не желают - то ли стыдно, то ли страшно, то ли надоело.

Тем не менее «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

*Имя изменено

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