«Твой батя - мой должник»: школьника похитили и пытали на заброшке в селе под Хабаровском

Мужчину, похитившего подростка, разыскивают в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьника из села под Хабаровском похитили посреди дня, когда он возвращался с уроков. Неизвестный мужчина увез подростка на заброшку, где устроил ему пытки. Преступник хотел, чтобы отчим парня отдал долг в пять миллионов рублей.

БИЛ ПАЛКОЙ И ШОКЕРОМ

15-летний подросток возвращался домой со школы. К нему сзади подбежал незнакомец. К лицу девятиклассника приложили тряпку, пропитанную неизвестной жидкостью, отчего тот сразу потерял сознание.

Когда парень пришел в себя, понял, что находится в каком-то заброшенном доме. С ним в комнате был мужчина, который представился Михаилом. Он также назвал свое прозвище - Тесак. Похититель не церемонился с парнем. Он начал колотить школьника палкой, использовал электрошокер.

Тесак требовал передать отчиму, чтобы тот вернул долг. По словам похитителя, приемный родитель юноши проиграл пять миллионов в карты, когда отбывал срок в колонии. Спустя несколько часов пыток мужчина завязал глаза подростку, вывел его из дома и усадил в машину. Он привез его обратно к школе и уехал. О том, что с ним произошло, парень рассказал родителям, а позже подтвердил историю правоохранителям.

По информации источника, отчим школьника держит свой бизнес. Раньше он отбывал срок в колонии за разбой, хранение и хищение оружия, кражу документов.

ОФИЦИАЛЬНО

По признакам преступления краевой следком завел уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

- По предварительным данным, днем 20 сентября с улицы в селе Некрасовка неизвестный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и требовал передать деньги, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают похитителя. Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль ход проверки.

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