«Все надеются на чудо»: на Колыме второй день ищут пропавшую женщину, которую течением реки унесло на машине

Ночная поездка на рыбалку обернулась трагедией для друзей на Колыме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил* и Светлана* - давние друзья, которых объединяет большая любовь к рыбалке. Они не раз вместе выезжали к реке, могли часами сидеть на берегу в ожидании клева. Так должно было быть и в этот раз, но трагический случай нарушил их планы.

«ВСЕ В ШОКЕ»

Новостью о ЧП поделились пользователи соцсетей. В сообщении говорилось, что ночью 23 сентября супруги решили переночевать на природе. Они приехали на место слияния рек Хасын и Уптар, что недалеко от поселка Сплавная. Поздним вечером река разлилась, и машину унесло течением. Мужчина смог выбраться, а вот женщина пропала вместе с авто. Оказалось, что эта информация правдива только отчасти.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП» - Хабаровск», что Михаил и Светлана не состояли в отношениях. Они много лет дружили, любили вместе рыбачить. В этот раз они тоже отправились на реку, но сильное течение подхватило машину, когда они пытались переправиться на противоположный берег. Мужчина смог выбраться и добраться до суши. А Светлана пропала из виду вместе с машиной.

- Она очень активная и заядлая рыбачка. Ей около 40 лет. Работает в одной из авиакомпаний. Все сейчас в шоке и надеются на чудо, - делится источник, пожелавший сохранить анонимность.

Поиски пропавшей женщины ведутся второй день, но пока ее следов и автомобиль обнаружить не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

Полиция уже знает о случившемся и сейчас занимается поиском Светланы.

- Информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке. Проводятся поисковые мероприятия, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Правоохранители пока ищут пропавшую своими силами. Как рассказали редакции «Комсомолки» в областном управлении МЧС, запрос о помощи от полиции не поступал. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

*Все имена изменены.

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