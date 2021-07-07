В ожидании наводнения: в Комсомольске ввели режим ЧС

Паводковую волну ждут 14-18 июля Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Гребень паводка приближается к Хабаровскому краю. Волна затронет шесть районов региона, а также крупные города, среди которых Комсомольск. Здесь вовсю готовятся встретить наводнение.

С 5 июля в Комсомольске введен режим ЧС из-за приближающегося наводнения. Паводковую волну ждут 14-18 июля. Уровень воды в Амуре в этот период может достигнуть 500-600 сантиметров. При этом неблагоприятная отметка - 450, опасная - 650 сантиметров.

- Если уровень воды доберется до отметки опасного явления, то выпуски ливневой канализации будут затампонированы. Речь идет о проспектах Мира, Интернациональном, улице Пионерской, - добавили в пресс-службе мэрии Комсомольска.

В городе уже закрыты выпуски ливневой канализации на Безымянной улице, готовятся консервировать водопропускные трубы в дамбах на озере Мылки и на Дзержинского. Подготовлен пункт временного размещения граждан (ПВР), в случае надобности, откроется еще шесть. Подготовлен запас грунта для закрытия проранов в дамбах.

У краевого правительства запрошены насосы. Специалисты оповещают дачников о грядущем паводке. Под особый контроль взяты Комшоссе и реке Силинка в районе поселка Попова, где находятся важные объекты газо- и электроснабжения.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска на 7 июля составляет 411 сантиметр - снижение на один сантиметр за сутки.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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