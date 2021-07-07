Хабаровский край приближается к пику «третьей волны» коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу обсудили ухудшающуюся обстановку с заболеваемостью коронавирусом. Так, за прошедшую неделю в регионе заразились 1883 человека. Новый показатель на 12,6% выше среднего по России. Пока новые ограничения в регионе не планируют вводить.

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За неделю Хабаровский край приблизился к показателям пика «второй волны» коронавируса. В среднем в сутки регистрируется около 300 новых случаев.

- Хочу напомнить, что на пике «второй волны» коронавируса заболеваемость в крае была в районе 340-346 случаев в сутки. Также, сейчас есть тенденция на увеличение смертности. Например, за прошедшие сутки умерло пять человек, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Хабаровский край приближается к пику «третьей волны» коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

Как отметила Светлана Лосева, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сейчас болеют все категории людей. Прирост фиксируется среди детей, молодых и людей среднего возраста, а также лиц старше 60 лет.

- Стоит обратить внимание на наличие необходимого количества детских коек. Ведь за неделю на 146% выросла заболеваемость детского населения, в том числе на 129% среди школьников и на 232% среди дошкольников, - сообщила Светлана Лосева.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в 48 детских учреждениях края проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Так, в пяти детских садах Хабаровска уже закрыты единичные группы. А в Нанайском районе в четырех школах зарегистрированы случаи заболевания ковидом среди работников лагерей дневного пребывания.

- Еще 24 июня в частном лагере «Мир детства» коронавирус нашли у официантки. На месте проведены все необходимые мероприятия и с 30 июня лагерь вновь продолжил свою работу. Юридическому лицу выписан штраф, - добавила Светлана Лосева.

Стоит отметить, что болеют люди, ведущие активный образ жизни. По профессиональному признаку активно болеют сотрудники сферы торговли, общественного питания, непродовольственных товаров, культуры и досуга, сфера услуг, офисов, банков, государственных служащих, образования, здравоохранения

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В связи с ростом заболеваемости и увеличением темпов вакцинации в медучреждениях выросла нагрузка на врачей и медсестер. Ощущается нехватка специалистов и волонтеров.

- После прошедших выходных на 30% выросло количество вызовов от тех, кто температурит. Кроме того, растет число обращений в поликлиники. По нагрузке на медучреждения мы также приблизились к показателям пика «второй волны», - сообщил Юрий Бойченко.

Министр здравоохранения обратился к зампреду краевого правительства по социальным вопросам Евгению Никонову с просьбой выделить волонтеров и автотранспорт. В вопросе оснащения кадрами Евгений Никонов обратился к ректору Дальневосточного государственного медицинского университета.

- Мы уже подготовили 11 специалистов для трудоустройства в медучреждения в качестве терапевтов. Трое уже направлены в поликлинику №11. Также в наших общежитиях по личным обстоятельствам некоторые студенты остались на все лето. При необходимости мы можем и их подключить к работе в качестве волонтеров, - сказал Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ.

С волонтерами для поликлиник и пунктов вакцинации ситуация также оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что большинство студентов на лето покинули Хабаровск, волонтеров будут искать из числа оставшихся в краевой столице.

С ВАКЦИНАЦИЕЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

В регионе продолжается активная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививку уже успели сделать больше 175 тысяч человек.

- В отличие от других регионов страны у нас есть запас вакцины. Многие регионы вынуждены работать «с колес», а нас повезло, - объяснил Евгений Никонов.

Хабаровский край приближается к пику «третьей волны» коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

Так, по последним данным минздрава, 6 июля в регион доставили еще одну партию вакцины в 6700 доз. Край приближается к ежесуточным показателям в 4-5 тысяч вакцинированных.

- В регион дополнительно поступил 82, 5 миллиона рублей на проведение противоковидных мероприятий. В том числе средства пойдут на ПЦР-тестирование и другие исследования, - добавил Юрий Бойченко.

По последним данным записаться на вакцинацию в Хабаровске можно только на конец июля.

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