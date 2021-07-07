Школьники Хабаровского края спасают потомство дальневосточных черепашек от паводка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

«Юные экологи» из села Троицкое Хабаровского края взялись за поиски яиц дальневосточной черепахи. В связи с грядущим паводком еще не родившимся краснокнижным черепашкам грозит опасность. Исследователи уже обнаружили три кладки, из которых удалось собрать 119 яиц.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Первым делом школьники из отряда «Юный эколог» изучили места прошлогодних кладок яиц. Трое воспитанников клуба вместе с руководителем обошли прибрежные косы приамурских островов в радиусе 14 километров.

- Мы уже успели проверить шесть типичных мест обитания дальневосточной черепахи недалеко от села Иннокентьевка Нанайского района. Всего смогли обнаружить следы выхода на берег 27 особей, - рассказал Дмитрий Кришкевич, руководитель отряда «Юный эколог».

Школьники Хабаровского края спасают потомство дальневосточных черепашек от паводка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Из 27 особей, судя по следам, две оказались достаточно крупного размера, весом примерно в 3-4 килограмма. Они оставили следы на песке шириной в 26 и 27 сантиметров. Кроме того, вновь сделано небольшое научное открытие относительно минимального размера самки, готовой к размножению. Ранее считалось, что на откладку яиц выходят самки, оставляющие следы на песке шириной 16 сантиметров. В то время как юные исследователи обнаружили дорожку шириной 14 сантиметров.

ХИТРАЯ ИГРА ИЛИ НОРМА?

Юные экологи отметили, что в этом году активность черепах на суше оказалась гораздо выше, чем ранее. Так, на песке остались следы отдыха черепашек. Даже на косах черепашки оставили характерные вмятины в иле, говорящие о том, что самки грелись на солнышке.

Школьники Хабаровского края спасают потомство дальневосточных черепашек от паводка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Было очень сложно проследить путь каждой отдельной особи, так как их следы на песке переплетались и путались, - рассказали ребята.

Судя по всему, животные решили устроить небольшую игру со школьниками, ведь далеко не во всех подкопах оказались яйца. Ребята нашли множество ложных кладок.

- Самки были полностью готовы откладывать яйца, так как на берегу хорошо заметны следы яйцеклада или хвоста, - добавил Дмитрий Кришкевич.

Однако школьникам все же удалось найти три кладки на 119 яиц. Все они были помещены в емкости с песком и перевезены специальный инкубатор в Иннокентьевку. Ребята и дальше продолжат поиски, так как приход «большой воды» не за горами. В исследованиях школьников консультируют специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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