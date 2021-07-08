Как стать волонтером в медучреждениях Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае резко выросла. За прошлую неделю в регионе ковид подхватили больше 1800 человек. Соответственно, выросла нагрузка на врачей и медсестер. В краевом минздраве уже отметили, что в пунктах вакцинации и в больницах не хватает рабочих рук и автомобилей. Ситуацию собираются решать коллегиально. Помочь могут и жители региона. «КП» выяснила, что требуется от волонтеров, как записаться и чем обезопасить себя.

КУДА ИДТИ?

Так как в основном волонтерами в регионе являются студенты различных вузов, колледжей и техникумов, из-за летних каникул количество желающих помочь резко сократилось. В отличие от периода второй волны коронавируса сейчас медработники региона задействованы не только в больницах и на выездах, но и на вакцинации. Поэтому и вырос спрос на помощь. Стать волонтером в Хабаровском крае достаточно просто. Сделать это можно двумя способами.

Вариант первый. Все желающие подключиться к работе могут заполнить заявку по ссылке. В анкете нужно указать лишь ваши фамилию, имя, отчество, а также номер телефона. Как только заявку обработают в Краевом волонтерском центре, вам поступит звонок.

Вариант второй. Можно позвонить в Краевой волонтерский центр по номеру 32-30-70. В КВЦ вам предоставят контакты штаба в том населенном пункте, где вам было бы удобнее оказывать помощь. Если вам хотелось бы поработать в Хабаровске, то можно позвонить напрямую в штаб по номеру 46-70-61.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

По информации минздрава Хабаровского края, медикам необходима помощь волонтеров по нескольким направлениям.

Волонтеры с автомобилем. Это одно из больших направлений, требующих внимания. В регионе остро не хватает транспорта с водителями. Записавшись в качестве автоволонтера, вы можете быть направлены на доставку рецептов лекарственных средств и мазков. Кроме того, из-за роста числа вызовов есть потребность в доставке участковых терапевтов при выездах к нуждающимся в медицинской помощи. Это позволит ускорить процесс работы. Есть вероятность компенсации затрат на бензин. Решение принимают в учреждениях.

Оператор ПК. Третья волна коронавируса вновь принесла большое количество вопросов и запросов о помощи от жителей края. Все их необходимо обрабатывать и быстро реагировать. Этим могут заняться волонтеры.

Термометрия. В этой работе нет вообще ничего сложного. Однако люди, готовые потратить время на измерение температуры, требуются как в поликлиниках, так и в пунктах вакцинации. Стоит учитывать, что сейчас входящий поток пациентов несколько увеличился.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

Помощь медицинским учреждениям предполагает наличие различных контактов. Поэтому в первую очередь стоит обезопасить себя. В качестве индивидуальных способов защиты специалисты рекомендуют носить маски и перчатки, а также использовать санитайзеры. Однако лучшим средством защиты считается наличие прививки от коронавируса. Стоит отметить, что отсутствие прививки не является противопоказанием к волонтерству.

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