«У каждого на счету немало спасенных жизней»: коллеги скорбят о пожарных, погибших в жутком ДТП под Хабаровском

Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

Бесконечный поток людей заходит в темный ритуальный зал. Серьезные мужчины смахивают слезы, непроизвольно катящиеся из глаз, а убитые горем вдовы и дети склоняются перед гробами мужей и отцов, жизнь которых унесло страшное ДТП с пожарной машиной под Хабаровском.

Судьба или техническая неисправность, но экипажу пожарного «Урала» не удалось добраться до места Фото: Прокуратура Хабаровского края

СПЕШИЛИ НА ПОМОЩЬ

9 июля четверо служащих 35 пожарной части 1 отряда Противопожарной службы управления по делам ГО и ЧС запрыгнули в автоцистерну и помчались на вызов. Полыхал частный дом в селе Воронежское-2. Судьба или техническая неисправность, но экипажу пожарного «Урала» не удалось добраться до места. На высокой скорости автоцистерна с шестью тоннами воды влетела в бетонный забор коттеджа. Машина перевернулась и разрушилась, унеся с собой жизни двоих пожарных - водителя Александра Кулинича и командира отделения Николая Тарабарова.

Водитель Александр Кулинич. Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

Они здесь, в темном ритуальном зале вместе с товарищами и родными, на фотографиях с черными лентами в уголках. Рядом - сигареты, игральные кубики и свеча, которая, согласно поверьям, должна осветить усопшим путь в лучший мир. В дальнюю дорогу Александра и Николая проводили с почетным караулом и под звук сирен пожарных машин.

- Это шокирующее происшествие стало огромным горем для нас всех. Мы потеряли прекрасных людей, профессионалов своего дела, часть нашей пожарной семьи. У каждого из них на счету немало спасенных жизней, - поделился Александр Лебедев, начальник 1 отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

командир отделения Николай Тарабаров. Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

- Светлая память о них навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этих отважных, мужественных людей, до последней секунды выполнявших свой долг, - добавила Ольга Оботурова, официальный представитель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

ДЕСЯТКИ ЛЕТ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ

Николай Тарабаров, по воспоминаниям коллег, часто курил. Это возле его фотографии лежит две сигареты. Командир отделения ушел в самом расцвете сил - ему было 45 лет. У пожарного остались трое детей 8, 17 и 18 лет, супруга.

- Весь свой трудовой путь он посвятил делу борьбы с огнем. В 1 отряде Противопожарной службы он отработал десять лет на различных должностях: был пожарным, заместителем начальника пожарной части села Бычиха, командиром отделения 35 пожарной части. Награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». Коллеги запомнят его как веселого, доброго, отзывчивого человека, влюбленного в свою работу, - рассказала «КП» Ольга Оботурова.

Александр Кулинич более 30 лет провел за «баранкой» пожарной машины. Половину своего трудового стажа прослужил в части №35. Его труд отмечен медалью МЧС России «За отличия в службе» II степени. Александр, как говорят боевые товарищи, был хорошим наставником, отличным товарищем, другом, мужем, отцом.

ПОСТРАДАВШИЕ ЖИВЫ

В том жутком ДТП в покореженном «Урале» зажало еще двух пожарных. Спасатели деблокировали коллег и передали врачам, которые боролись за жизни пострадавших. Александр Макеев и Рустам Саркисов получили травмы различной степени тяжести: от сотрясения мозга до переломов грудной клетки.

- Сейчас их состояние характеризуется как стабильное, они обеспечены всем необходимым для лечения, окружены заботой со стороны близких и коллег, - добавили в комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

Причины смертельного ДТП пока неясны, но, по предварительной версии, авария случилась из-за отказа тормозов. Кадры с места аварии говорят о том, что «Урал» как будто наехал на препятствие, подлетел и только потом врезался в забор. Еще одна версия - нечистая сила, ведь несколько лет назад в то же самое ограждение уже въезжала пожарная машина. При аналогичных обстоятельствах.

Машина перевернулась и разрушилась, унеся с собой жизни двоих пожарных Фото: Прокуратура Хабаровского края

Виновных в этом или потустороннем мире будет искать Следком, который возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проверку организовала и краевая прокуратура. В ходе нее будет дана оценка соблюдению правил охраны труда и техники безопасности.

ПОМОЖЕМ

Хабаровское краевое отделение «Российский Красный Крест» объявило акцию по сбору средств для семей погибших и пострадавших. Перечислить деньги можно по реквизитам и через приложение «Сбербанк. Онлайн»:

Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

р/счет 40703810670000001401 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск, БИК 040813608 кор. счет 30101810600000000608, ИНН 2721030284 КПП 272101001

Назначение платежа «Благотворительное пожертвование для пострадавших пожарных»

Отчет о расходовании средств будет размещаться ежемесячно на сайте краевого отделения организации «Российский Красный Крест» redcross-27.ru Акция продлится до 12 октября 2021 года. Дополнительную информацию по сбору средств можно получить по телефону: (4212) 30-65-21, ежедневно с 10:00 до 17:00.

«Комсомолка» присоединяется к словам коллег погибших и выражает соболезнования семьям, близким, коллегам и ученикам Александра и Николая.

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