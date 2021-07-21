Мы не ценили зиму: когда закончится жара в Хабаровске?

В середине июля на смену влажности пришли паляще солнце и зной Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждое лето жители Хабаровска (да и всего региона) ждут с настороженностью. То аномальный паводок потопит дома и разрушит мосты, то полчища мошки будут преследовать круглые сутки. Лето 2021 года решило вобрать в себя все «прелести» и одарить жителей края жарой, от которой спасут кондиционеры или переезд подальше на север.

«БЫСТРЕЙ БЫ ЛЕТО»

Так каждый год говорят многие жители края, которых выматывает долгая и холодная зима. Да и лето в регионе последние годы мало радует любителей понежиться на солнышке: «Первый месяц идут дожди, неделя жары, и начинает холодать», - ворчат теплолюбивые граждане. 2021 год услышал ваши просьбы, учел и подарил знойное лето.

Жара начала приходить в регион в начале июля. Столбик термометра поднимался до +28 градусов, но потом немного падал, от чего казалось, что на носу новое похолодание. Игры продолжались недолго - вскоре температура ударила +30 градусами и влажностью, да такой силы, что на улице нечем было дышать.

В середине июля на смену влажности пришли палящее солнце и зной, а столбик термометра днем несколько раз перевалил за +35 градусов. В такую жару кондиционеры в городах и селах работают нон-стоп, от чего иногда возникают перебои с электричеством. А вот от вентиляторов толку мало - они не охлаждают, а гоняют горячий воздух.

- Ну что, теперь всем достаточно тепло? - иронизируют пользователи соцсетей.

ДО ПИКА ЕЩЕ НЕ ДОБРАЛИСЬ

Прогнозы синоптиков однозначны: в ближайшее время изменений не предвидится. Лишь на севере края 23-24 июля пройдут дожди и ливни, местами сильные. Однако температурный фон останется плюс-минус на прежнем уровне. На юге региона особых осадков не ожидается.

- Ночные температуры будут в пределах +20+25 градусов, дневные - 30-35 градусов выше ноля. При дождях столбики термометров упадут в среднем на три градуса. До конца месяца изменений мы не ожидаем, - рассказала «КП» Юлия Зайцева, синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из Хабаровска июльский зной как минимум до конца месяца уходить не собирается. 21-22 июля вероятны грозы. Пик жары ожидается 23-25 июля. В этот период, согласно прогнозам, столбики термометров будут добираться до отметок +32+34 градуса. Ветер слабый до умеренного - 6-11 метров в секунду.

В целом, подобная погода летом - норма для Хабаровского края, и в десятидневной жаре нет ничего аномального. По статистике, в июле температура +30 градусов и выше держится в среднем 4,9 дня. Раз в семь лет жара стоит десять дней. Погодный рекорд был установлен в 1999 и 2008 годах, когда зной стоял 16 дней.