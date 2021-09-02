Через наводнение к знаниям: спасатели на лодках довозят до школ детей из затопленных районов Хабаровского края

Хабаровский край переживает четвертый за 2021 год паводок Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край переживает четвертый за 2021 год паводок. Августовская волна оказалась самой мощной - стихия затопила не только дома и дачи, но и дороги, оставив населенные пункты без автомобильного сообщения. Для местных жителей единственный вид транспорта теперь - резиновые лодки.

1 сентября спасатели помогли сельским ребятишкам добраться до школьных линеек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Подобная ситуация сложилась в Нанайском районе, где большая вода подтопила 15 населенных пунктов и «погребла» под собой 31 отрезок местных дорог. Из-за этого некоторые села и поселки оказались отрезаны от соседей, другие стихия разделила на несколько частей. Проехать на машинах по затопленным дорогам нереально, поэтому открылись лодочные переправы.

Для местных жителей единственный вид транспорта теперь - резиновые лодки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Переправы заработали в Дубовом Мысе, Славянке, Даерге, Найхине и Синде. 1 сентября спасатели помогли сельским ребятишкам добраться до школьных линеек. Всего сотрудники МЧС в несколько рейсов перевезли 140 учеников в форме, спасательных жилетах и с цветами. Ездить до школ на лодках дети будут до тех пор, пока вода не покинет населенные пункты.

Добираться до школ на лодках дети будут до тех пор, пока вода не покинет населенные пункты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Отступает стихия медленно, уровень Амура пока падает в Хабаровске, его окрестностях и Нанайском районе. Пока вода в реке держится на достаточно высоких отметках. Гребень паводка продолжает «гулять» по Хабаровскому краю и сейчас держит путь на Комсомольск, где уровень воды в Амуре составляет 690 сантиметров (плюс пять сантиметров за сутки). Напомним, что неблагоприятное явление здесь - 450, опасное - 650 сантиметров.

- Под влиянием амурского паводка в Хабаровском крае находятся 60 населенных пунктов в семи районах. Всего подтоплено 37 жилых домов, 200 приусадебных участков, около 1700 дачных участков, 498 земельных участков и 92 участка дорог. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный река отступает, однако из-за разлива множества проток подойти к дачным участкам невозможно. В зоне паводка по-прежнему остаются 1399 дач, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Как только вода сойдет, на местах будут организованы комиссии, которые начнут оценивать ущерб.

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