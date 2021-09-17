Самое большое количество молодых избирателей зарегистрировано в Хабаровском крае

Самое большое количество молодых избирателей в Хабаровском крае Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Сегодня утром, 17 сентября, на Дальнем Востоке заработало более шести тысяч избирательных участков. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке. В Хабаровском крае открылось 807 избирательных участков. Сегодня, 17 сентября, голосование продлится до 20:00.

Впервые выборы в Государственную думу продлятся три дня. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 - дополнительными. Все это время для избирателей будет доступно и голосование на дому.

- Проанализировав все факторы и в первую очередь - санитарно-эпидемиологическую ситуацию, пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации это три дня, которые гарантируют безопасность, доступность и удобство для наших избирателей, - пояснила решение Элла Памфилова, глава ЦИК

Отдать голос за кандидата или партию на Дальнем Востоке смогут более шести миллионов избирателей. Среди них – порядка 62 тысяч проголосуют впервые. Самое большое количество молодых избирателей в Хабаровском крае (18 тысяч 852 человека).

За победу в регионах ДФО будет бороться целая рота одномандатников - 115 человек. Это представители партий и самовыдвиженцы.

Сейчас Дальний Восток в российском парламенте представляют 53 депутата. В Хабаровском крае в единый день голосования также выберут губернатора. Досрочно свои голоса за выбранных кандидатов в этом регионе отдали более двух тысяч человек из отдаленных поселений. Это оленеводы, метеорологи, старатели, моряки, а также избиратели других категорий занятости.

Самое большое количество молодых избирателей в Хабаровском крае Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Технически организация процедуры голосования в ДФО является самой сложной в России, поскольку большое количество участков расположено на отдаленных островах и труднодоступных территориях.

Впервые в этом году в ДФО в качестве наблюдателей зарегистрированы топовые блогеры. Они будут фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальные сети.

У дальневосточников будет больше всего времени на голосование. Оно будет проводиться в пяти часовых поясах. Жители Камчатки и Чукотки сделают свой выбор самыми первыми, а завершится голосование в Бурятии.

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