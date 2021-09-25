На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружены бортовые самописцы

На месте крушения Ан-26 обнаружены бортовые самописцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Большехехцирском заповеднике продолжается осмотр места крушения самолета Ан-26, который рухнул там 22 сентября. Обломки самолета разлетелись на десятки метров. Однако спасателям вместе со следователями удалось найти черные ящики. Записи с них должны пролить свет на то, почему воздушное судно потерпело крушение, сообщили в региональном следственном комитете.

По предварительной версии, Ан-26, совершая технический полет, врезался в сопку. Он летел слишком низко. Среди наиболее вероятных причин: плохая погода и ошибка экипажа. В день трагедии шел сильный дождь. Спасатели предупреждали заранее о штормовом ветре. Порывы достигали 20 метров в секунду.

ледователи изъяли образцы топлива, переговоры членов экипажа с диспетчерами, летные документы, а также провели ряд допросов. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К расследованию уголовного дела по статье за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» подключился Межгосударственный авиационный комитет. Следователи изъяли образцы топлива, переговоры членов экипажа с диспетчерами, летные документы, а также провели ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

Черные ящики. Фото: Следственный комитет

Рухнувший Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

Никто из членов экипажа не выжил. Погибшими признаны шесть человек.

КОНКРЕТНО

Список погибших членов экипажа Ан-26:

Командир воздушного судна Симаков М.А

Второй пилот Попов Г.А.

Штурман Большаков А.А.

Бортмеханик Дрожжин Б.И.

Бортрадист Зайцев Д.Л.

Бортоператор Твердунов С.В.

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