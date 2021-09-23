Последние новости о крушении самолета Ан-26 под Хабаровском на 23 сентября 2021 года: найдены обломки

Георгий Попов (справа) отправился в технический рейс на Ан-26 в качестве второго пилота Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вторые сутки по всей стране гремит новость о крушении самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что авиакатастрофа случилась 22 сентября в Большехехцирском заповеднике. Воздушное судно пропало с радаров, а экипаж замолчал. «Комсомолка» собрала последние новости о крушении самолета Ан-26 под Хабаровском на 23 сентября 2021 года.

Самолет нашли в районе горы Хребтовая Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Летающая лаборатория Ан-26 прибыла в Хабаровск из Читы. Она отправилась в технический рейс по настройке наземного радиолокационного оборудования, которое помогает воздушным судам заходит на посадку в хабаровский аэропорт. Самолет вылетел в 14:59 (хбк), вернуться должен был в 19:10.

Спустя несколько часов Ан-26 был в небе над Хехциром. В районе полета стоял туман, порывы ветра достигали 18 метров в секунду, шел дождь, видимость была скверная. Прямо скажем: не самая лучшая погода для рейса. В 18:12 самолет Ан-26 исчез с радаров на высоте 600 метров.

По предварительной версии, Ан-26 на высокой скорости врезался в сопку. Фото Восточного МСУТ СКР

Немногочисленные очевидцы рассказали «КП», что слышали громкий гул, непохожий на обычный звук самолета. По предварительной версии, Ан-26 на высокой скорости врезался в сопку в условиях плохой видимости. На борту находились шесть членов экипажа, информация о седьмом пассажире пока не подтвердилась.

НЕПРОЛАЗНАЯ ТАЙГА

Поиски самолета Ан-26 начались в тот же вечер, 22 сентября. В небо взмыли несколько вертолетов, но из-за плохой погоды воздушные суда возвращались ни с чем. Разведку с неба было решено отложить до утра. Но наземная группировка продолжила работу. Около 70 спасателей всю ночь прочесывали тайгу, безуспешно.

Удача улыбнулась авиаторам 23 сентября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Удача улыбнулась авиаторам 23 сентября. После нескольких неудачных попыток вертолетчикам удалось найти обломки самолета Ан-26. Воздушное судно разбилось на мелкие кусочки в районе горы Хребтовая в семи-девяти километрах от поселка Корфовский. Вертолеты не смогли сесть в районе катастрофы из-за высоких деревьев и холмов.

Спасатели и оперативники в сопровождении вооруженных егерей отправились до места ЧП пешком. Путь был неблизкий - около 13 километров по горам, сквозь тайгу и в окружении диких зверей. Спустя пять часов первая группа была на месте. Выживших обнаружить не удалось. Осмотр места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском продолжится 24 сентября.

Выживших обнаружить не удалось Фото: Правительство Хабаровского края

- Почти 140 человек и 35 единиц техники задействовано в поисковых мероприятиях в течение двух дней. Для оборудования лагеря на месте крушения самолета вертолетом был доставлен дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами для обеспечения наземной группировки, - сообщил Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

«ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ПЕРЕДАЛИ, ЧТО ОНИ ВРЕЗАЛИСЬ»

Среди погибших - летчик Георгий Попов. В авиации 36-летний мужчина давно, в Хабаровск приехал из Краснодара. В технический роковой рейс Георгий вышел в качестве второго пилота. Дома его ждали жена Анжелика и двое детей.

Среди погибших - летчик Георгий Попов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы всю ночь не спим. Всем сейчас очень плохо, - рассказал «КП» жена Георгия Анжелика Попова. - Нам не дают информацию. По телевизору передали, что они врезались в сопку. Как же при такой погоде им разрешили вылететь и выполнять полеты, зная, что они летают на низких высотах?

Вместе с Георгием погибли пять опытных авиаторов. Все они из других регионов - хабаровчан среди них нет. Предварительный список погибших опубликован здесь. Семьям разбившихся членов экипажа правительство Хабаровского края выделит по 1 миллиону рублей. Врачи готовы оказать необходимую помощь родственникам пострадавших.

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следователи изъяли образцы топлива, переговоры членов экипажа с диспетчерами, летные документы, а также провели ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

Ан-26 исчез с радаров на высоте 600 метров. Фото Восточного МСУТ СКР

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 год воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

Воздушное судно разбилось на мелкие кусочки Фото: Правительство Хабаровского края

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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