В сети опубликованы фото и видео обломков потерпевшего крушение самолета Ан-26 под Хабаровском

Появились фото и видео с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Фото Восточного МСУТ СКР.

Самолет Ан-26 пропал с радаров во время полета над заповедником в Хабаровском крае. 23 сентября спасатели нашли обломки после предполагаемого крушения.

Самолет Ан-26 разбился под Хабаровском. Воздушное судно пропало с радаров вечером 22 сентября. Тогда же начались поиски. К вечеру 23 сентября группа спасателей из более 40 человек добралась до места крушения. Ан-26 разбился на мелкие части. На борту Ан-26 в момент катастрофы под Хабаровском было 6 человек.

Сейчас на месте работают спасатели. Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предоставила видео с места крушения. Самолет нашли, когда в Хабаровске уже село солнце, поэтому разглядеть подробности практически невозможно. Но сразу видно, что части самолета разного размера разбросало по лесу в разные стороны.

- Почти 140 человек и 35 единиц техники задействовано в поисковых мероприятиях в течение двух дней. Более 5 часов потребовалось спасателям на преодоление пешим порядком пути по таежной труднопроходимой местности в высокогорье. Данные авиаразведки вертолетом Ми-8, который обнаружил самолет Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров, подтвердились. Сводная группировка МЧС России, краевых спасателей, следственного управления СК России и других надзорных органов работают на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет. Для оборудования лагеря вертолетом Ми-8 МЧС России в район был доставлен дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами, для обеспечения наземной группировки, - сообщил Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Появились фото и видео с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Фото Восточного МСУТ СКР.

Информацию о погибших также подтвердило министерство здравоохранения Хабаровского края.

- Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Все члены экипажа погибли. Выражаем соболезнования родственникам погибших, - говорится в сообщении министерства.

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 год воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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