Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов на дорогу, так как отправились к месту пешком. Операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Об этом сообщил телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».
Кроме того, появились первые кадры с места авиакатастрофы.
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Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.
Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.
О САМОЛЕТЕ
По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».
До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.
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