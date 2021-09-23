Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: на место крушения спасатели идут пешком Фото: Максим МОЛОТОВ

На предполагаемое место крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике спасатели отправились пешком. Им предстоит сложный и длинный путь. Сбросить спасателей с воздуха, а также посадить вертолет у места крушения не представляется возможным. Именно поэтому было принято решение идти по земле.

- На место ушли группы спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, краевых спасателей, следственного управления СК России и других надзорных органов. Группировка из 40 человек пока до предположительного места крушения Ан-26 не добралась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в ведомстве, маршрут тяжелый даже для профессиональных спасателей. На месте, где с воздуха увидели обломки, растут высокие деревья, и нет никаких тропинок. Кроме того, высота горы Хребтовая достигает более 900 метров. Судьба экипажа пока остается неизвестной.

Напомним, что воздушное судно исчезло 22 сентября во время технического полета. На борту, по предварительным данным, находилось семь человек.

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