Хабаровский «Амур» уволил главного тренера за грубое нарушение трудовых обязательств

Менеджмент команды не уточнил, какие «грубые нарушения» совершил Владимир Воробьев Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Очередной регулярный чемпионат КХЛ только начался, а хабаровский «Амур» уже заслужил звание одной из самых проблемных команд. Сначала игроки отказывались выходить на лед, теперь трудности возникли в тренерском составе клуба. И все это на фоне общих неудач «тигров», которые находятся на предпоследней строчке лиги.

Владимир Воробьев пришел в «Амур» после не шибко удачного сезона 2017/18, который он провел в качестве главного тренера московского «Динамо». Тогда клуб впервые за свою историю не вышел в плей-офф Кубка Гагарина, что расстроило и разозлило многих болельщиков. Следующий сезон экс-наставник провел в тренерском штабе «волков» под руководством Владимира Крикунова.

СПОРТИВНЫЙ ДЕМАРШ ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА СТЭНЛИ

В Хабаровске Владимиру Воробьеву предстояло реализовать амбициозную задачу: вывести клуб, который обычно занимает последние места в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф. Трудности у «Амура» возникли еще до старта сезона в период формирования состава команды. Тогда «тигры» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого хабаровский клуб приобрел спортивные права на обладателя Кубка Стэнли форварда Андрея Локтионова.

Но звездный хоккеист отказался выходить на лед за «Амур» и не прибыл на сборы. Форварду был присвоен статус «Конфликт», согласно которому боссы «тигров» могли распоряжаться спортивной жизнью Локтионова вплоть до завершения карьеры. Спустя некоторое время взбунтовавшегося хоккеиста все же обменяли на воспитанника хабаровской школы Кирилла Слепца. Сейчас Локтионов играет в «Спартаке».

Дела у «Амура» в новом сезоне не задались с первого матча. Команда провела 11 игр, выиграла только в двух из них. Причем поражения были разгромные – соперники побеждали с разрывом в три-четыре шайбы. Мягко говоря - не самый хороший старт для клуба, который надеется на выход в плей-офф. Сейчас хабаровчане занимают 23 строчку лиги с пятью очками в активе. Ниже только китайский «Куньлунь РС».

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

В начале сентября в семье Владимира Воробьева случилась трагедия – из жизни ушел его отец после продолжительной болезни. Пока главный тренер «тигров» ездил на похороны, его обязанности исполнял Игорь Петров. Впоследствии с ним и его коллегой - Александром Завьяловым – руководство «тигров» расторгло контракт.

И вот, спортивное сообщество поразила новость: «Амур» увольняет Владимира Воробьева с поста главного тренера. По некоторым данным, наставник некоторые время до этого уже был отстранен от руководства командой и просто посещал офис.

- Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Обязанности главного тренера команды в матче против минского «Динамо» («Амур» в этой встрече проиграл со счетом 2:1 - прим. ред.) будет исполнять старший тренер Михаил Кравец, - сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Амур».

Менеджмент команды не уточнил, какие «грубые нарушения» совершил Владимир Воробьев. Представители уже экс-главного тренера прояснить ситуацию не смогли. «КП» следит за развитием событий.

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